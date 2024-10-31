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Легкоатлеты из Кыргызстана завоевали 5 медалей на марафоне в Казахстане

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- Бермет Таалайбекова
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На марафоне "Туркестанский марафон 2024", который прошел 27 октября в Туркестане (Казахстан) сборная Кыргызстана по легкой атлетике завоевала 5 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По данным пресс-службы, золотыми медалистами стали:

Нурсултан Кенешбеков в полумарафоне на дистанции 21,1 км с результатом 01:02:48.

Айнуска Калил кызы на дистанции 21,1 км с результатом 01:14:30.

Илья Тяпкин на марафонской дистанции (42 км 195 м) с результатом 02:19:29.

Серебряную медаль завоевал Эламан Абылбеков на дистанции 10 км с результатом 00:31:18. Бронзовую медаль на марафонской дистанции (42 км 195 м) получил Жакшылык Турдубеков с результатом 02:22:37.


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URL: https://www.vb.kg/440544
Теги:
Казахстан, легкая атлетика, Кыргызстан
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