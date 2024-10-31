Нургалы Асаналиев провозгласил себя лидером атомной сферы в стране?

У президента ЗАО "КыргызАтомПром" Нургалы Асаналиева судя по всему по-прежнему амбиции бегут впереди здравого смысла. "Это, как его, волюнтаризм!", - повторил бы в нашем случае герой известного фильма. Не далее как вчера Асаналиев поздравил от имени всей отечественной атомной отрасли, цитируем, "казахстанских коллег и партнеров с историческим решением о строительстве первой атомной электростанции в Казахстане".

"Нургалы Асаналиев подчеркнул тесные партнерские связи между Кыргызстаном и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в атомной энергетике: "Взаимодействие между нашими странами остается ключевым фактором для безопасного и устойчивого развития атомной отрасли в регионе"", - сказал он", - говорится в пиар-статье, которая вышла в нескольких СМИ Кыргызстана.

Напомним, по данным Минюста, "КыргызАтомПром" является частной компанией в отличие от тех же "Росатома" в России и "Казатомпрома" в Казахстане. Видимо, господин Асаналиев решил заранее застолбить за собой название возможной будущей государственной фирмы. Поэтому, наверное, думает, что он может спокойно выступать от имени всей отечественной атомной энергетики. Хотя в этом случае не мешало бы самозваному лидеру атомной сферы в стране в таком случае подумать и об интересах нашего народа, раз решил "назваться груздем". В конце концов, многих кыргызстанцев волнует тот момент, что Казахстан намерен построить атомную ГЭС, практически, у нашей границы, а если быть точнее, на берегу озера Балхаш в Алматинской области, что в 250 км от Бишкека. Но господина Асаналиева, видимо, это нисколько не смущает.

Не смущает его и то, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров, на которого, кстати, он ссылается в своих проплаченных статьях, в прошлом году в интервью ответил на вопрос, за что его критикуют некоторые СМИ страны. По его словам, ранее эти сайты кормились от рекламы государственных компаний, но теперь он прекратил эту практику.

"Почему государственные организации должны кормить частные сайты? Они получали минимум 2-3 миллиона сомов, максимум - 20 миллионов. Я прекратил это, потому что народные, государственные деньги должны работать для народа. С того дня они меня ненавидят", - сказал глава государства.

Нургалы Асаналиев решил пойти от обратного, то есть наоборот "подкормить" именно эти СМИ, как бы давая понять, что слова президента для него не указ.

Отметим, по данным СМИ, Нургалы Асаналиев с 2010 года является руководителем политической партии "Каганат", благотворительного фонда с одноименным именем и ЗАО "КыргызАтомПром", которая занимается добычей урановой и ториевой руд. Также он - учредитель Международного университета науки и бизнеса.

Асаналиев фигурировал в нескольких делах о мошенничестве. В 2018 году он даже был под арестом. Тогда его задержали после заявления более 50 иностранных студентов. Они заявили, что с сентября 2017 года каждый из них заплатил за обучение 2 900 долларов, но несмотря на это их отчислили. Это дело тогда расследовало ГУВД Бишкека и Финполиция, которую в 2021 году расформировали. Сам Асаналиев, разумеется, отрицал свою вину.