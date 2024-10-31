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Социализм по-атамбаевски

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- Канат Кожоев
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Что такое вообще социализм? Это очень интересная политическая, экономическая и социальная философия, согласно которой в обществе должно соблюдаться социальное равенство и социальная справедливость (общественная собственность на средства производства – само собой). Кто же откажется жить при таком общественном строе, когда все по честности и справедливости, когда человек человеку – друг, товарищ и брат, а не волчара позорный, когда нет ярко выраженного социального расслоения, а относительный достаток достигается не коррупционным, а исключительно трудовым путем? Когда можно спокойно разгуливать по улицам в любое время суток, не опасаясь ни бандитов, ни оборотней в погонах (что в принципе одно и то же)…

Кто давно и упорно хочет обеспечить кыргызстанцам такое изумительное общество? Как сказал поэт, "в целом свете не найдется партии такой, чтобы перед родиной в ответе указать могла ей путь прямой".

- Есть такая партия! – бодро отвечают члены партии СДПК, которые теперь называются социал-демократами. Просто и со вкусом. Кому, как не им, эсдекам, казалось бы, и строить в Кыргызстане социализм? Само имя обязывает.

На ноябрьские выборы в горкенеш социал-демократы идут под гордой шестеркой, вооружившись беспроигрышными агитками в виде спортивных красавиц в купальниках. Смело, очень смело для страны, где подавляющее большинство - мусульмане… А впрочем, чем-чем, а отсутствием смелости эсдеки никогда не грешили. Везде, всюду и во всем идут за своим вождем и идейным вдохновителем Алмазбеком Атамбаевым, который и с "ментами" ругался, и клетку в суде пинал, и грозился скорым возвращением, и вообще показал себя отважным борцом, рыцарем без страха и упрека.

Почти каждая выборная кампания у эсдеков сопряжена с большими неприятностями и маленькими скандалами. Вот и сейчас опять вроде бы избили какого-то агитатора в Маевке. Ничего человек не сделал, клянусь-честное слово. Просто призывал голосовать за социал-демократов. За что и поплатился. Сомнительно, конечно. Слабо верится, чтобы спокойного зазывалу народа на избирательные участки ни с того ни с сего побили какие-то изверги. Но с другой стороны – зачем партийцам врать? Тем более социалистам-демократам.

В который уж раз нам обещают построить социализм… То есть прямо так никто, конечно, не говорит, - построим, дескать. Но каждый раз, идя на выборы, социал-демократы озвучивают свою программу: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Капиталисты жиреют и наглеют! Рабочим – заводы, дехканам – землю, несогласным – по морде!" (это программные выжимки, на самом деле там еще много чего запланировано).

Возникает резонный вопрос: кто мешал воплощать в жизнь свою справедливейшую программу, пока они, эсдеки, были у власти и на коне? Куда уж выше – главный социал-демократ Кыргызстана выбился в президенты! Так и карты тебе в руки. Строй хоть социализм, хоть сразу коммунизм – мешать никто не рискнет!

Можно было бы сказать: не дали, дескать, Алмазбеку Шаршеновичу подняться во весь рост, развернуться во всю силушку богатырскую… Да не получится: никто его не подсиживал, с президентства не смещал, сам ушел, по доброй воле, в здравом уме и твердой памяти. Легко, играючи передал свои полномочия… Сами знаете кому.

Так в чем же, спрашивается, дело? Где была борьба с коррупцией и криминалом, необходимая для строительства справедливого общества? Где заводы, которые – рабочим? Где школы, которые – детям? Где гарантии безопасности и равных возможностей?

А есть и другие вопросы. Где сбежавший из заключения по липовой справке криминальный авторитет Азиз Батукаев? Где уголовное дело на бандита (а по совместительству – телохранителя Атамбаева) Эркина Мамбеталиева, благополучно, хоть и безосновательно закрытое сразу после прихода к власти Алмазбека Шаршеновича? Где грамотное и профессиональное расследование темных делишек еще одного вора в законе – Камчы Кольбаева? Где огромные деньги, потраченные на модернизацию бишкекской ТЭЦ, в результате которой теплоцентраль в самый неподходящий момент вышла из строя, едва не загнав столицу в ледниковый период?

Атамбаевский "социализм" выглядел странно и совершенно не походил сам на себя. Вместо социальной справедливости – махровая коррупция. Вместо общественной безопасности – разгул криминала. Все годы президентства Атамбаева прошли совсем не под лозунгами, не имеющими ничего общего с социалистическими: "Все продается и все покупается, жаловаться некому, власть "в доле", а если ты не чиновник и не бандит – то ты вообще никто и звать тебя никак".

И снова нас зовут туда, в это "прекрасное далеко"? И снова говорят, что социал-демократическая – единственная партия, способная вывести Кыргызстан из тупика и кризиса? А не она ли, собственно, туда его и загнала?

Можно, опять же, сказать, что Алмазбек Атамбаев лично пока никуда не баллотируется. Что он вообще отошел от дел, стал равнодушен к политике, а его "птенцы" пересмотрели свои социалистические взгляды, исправились и "больше так не будут"… Сказать-то можно. Поверить – вряд ли.


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URL: https://www.vb.kg/440552
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Камчы Кольбаев, Азиз Батукаев, Бишкекский горкенеш, выборы, коррупция, Эркин Мамбеталиев, СДПК без Атамбаева, криминал
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