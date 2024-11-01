"При принятии мер по минимизации санкций, главное, не перегнуть палку"

Кыргызстан должен выбирать партнеров исходя из национальных интересов, а не под внешним давлением. Таким мнением в рамках круглого стола: "Тенденции и перспективы банковской системы Кыргызстана и стран ЦА в условиях вторичных санкций" поделился президент ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" Анвар Абдраев.

"Сегодня перед нами стоит угроза вторичных санкций, поэтому надо поискать пути решения возникающих в этой связи проблем и выходы из этой ситуации, которая создана, ни Кыргызстаном, ни кыргызским парламентом, ни кыргызским правительством. И тем более не кыргызскими банками. Но эта ситуация, к сожалению, за последние два с половиной года зеркально отразилась, как на всех наших внутренних экономических и политических процессах, так и на взаимоотношениях с внешним миром. Это большая проблема, которая затронула не только Кыргызстан, но и практически весь мир – он разделился, при этом, как с одной стороны, так и с другой стороны идут определенные призывы и попытки влияния. Нам надо определиться, с кем сотрудничать, исходя из собственных выгод и интересов", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что проблемы финансовых взаимоотношений, осуществления платежей, закрытия корсчетов и т.д. действительно существуют.

"Единственный банк, через который мы проводили долларовые платежи, это корейский Кукмин банк закрыл нам переводы по известным или неизвестным причинам. Я лично разговаривал с посольством Кореи, мы обращались в наш МИД и в другие структуры, чтобы нам объяснили причину, но получили лишь дипломатичный ответ, т.е. никакой конкретики не услышали. Корни проблемы понятны, поэтому кого-то обвинять или кому-то предъявлять претензии – почему вы не хотите с нами работать, наверное, не совсем этично с нашей стороны. Вообще мы в санкциях не с 2022 года, а намного дольше, где-то с 2014 года по общеизвестным причинам. Тогда мы достаточно успешно работали через долларовые и евро корсчета российских банков. Мы проводили платежи, и до 2022 года проблем в принципе не было. После начала известных событий эти проблемы возникли", - отметил банкир.

Он напомнил, что на площадках ассоциации международного банковского совета, куда входят более 20 стран, в том числе страны СНГ, Восточной и Центральной Европы, он еще с 2008 года призывал к тому, чтобы воссоздать систему взаиморасчетов, которая была при СССР, т.е. создать, так называемый, переводной рубль.

"Это позволило бы проводить клиринговые платежи между странами, которые имеют, так называемые мягкие – не свободно конвертируемые валюты. По разным причинам этого не произошло. Я неоднократно призывал своих коллег из банковского сектора, в первую очередь тех стран, которые определяли политику наших взаимоотношений, – Российской Федерации и Казахстана – давайте переходить к расчетам в национальных валютах. Но и на сегодняшний день мы все торговые отношения даже с ближайшими Казахстаном и Узбекистаном проводим в долларах США, т.е. не в валюте двух братских стран, а в валюте третьего государства. Предлагались разные варианты, вплоть до того, что взять за основу может быть на тот период рубль. Но это не было принято. И вот мы к этой проблеме вернулись через 13-14 лет. И сегодня она уже стоит достаточно остро", - отметил Абдраев.

Сейчас необходимо искать выходы из сложившейся ситуации, т.е. решать вопросы с осуществлением платежей между государствами, в первую очередь с Российской Федерацией.

"Ни для кого не секрет, что мы на 100% зависим от нашего стратегического партнера, с которым нас связывают многие факторы, в том числе по энергоносителям. Если Америка предложит альтернативный вариант по СПГ, например, или еще что-то такое по адекватным ценам, мы будем рассматривать это вариант. Но таких-то предложений нет. Бизнес всегда имеет многополярные направления, он работает там, где выгодно. Но мы видим, что у нашего бизнеса есть определенные приоритеты, которые расставлены исходя из объективных факторов. В частности, переводы мигрантов, торговый баланс и многое другое говорит в пользу наших ближайших соседей и союзников. Мы сегодня думаем, как решить проблему платежей, и в рамках союза банков мы создали рабочую группу, которая должна найти решения, как помочь бизнесу для того, чтобы платежи осуществлялись беспрепятственно и без нарушения тех международных норм, которые на сегодняшний день приняты", - подчеркнул банкир.

По его словам, существуют разные пути решения проблем. Как вариант, в рамках законов можно использовать новые технологии. Но это все должно быть принято законодательно. Это должна быть нормативная база.

"На сегодняшний день, кстати, виртуальные активы у нас в стране признаны активами, но пока они не признаны платежными средствами. Это тоже вариант. Сегодня этими операциями занимаются очень многие, но происходит это безнадзорно. Некоторые эксперты говорят о том, что можно отказаться от SWIFT. Я думаю, это будет большая ошибка. Кыргызстан, как страна, которая сегодня занимает определенную позицию и в некоторой степени выступает финансовым хабом, может многое потерять. Я думаю, безвыходных ситуаций не бывает. И вопрос платежей мы решим. Но надо все это делать аккуратно", - добавил Абдраев.

В свою очередь исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков обратил внимание, что "у нас вторичных санкций пока нет, и мы очень надеемся, что их и не будет".

"Есть отдельные санкции на отдельные небольшие компании, которые не являются компаниями системного характера, и которые, я думаю, не затронут в целом банковскую систему и бизнес сообщество страны. Мы со своей стороны прилагаем максимальные усилия для того, чтобы объяснять бизнесу – и банковскому, и производственному сектору те меры, которые могут минимизировать риск вторичных санкций", - сообщил спикер.

В то же время при принятии мер по минимизации санкций, по его словам, нужно уделить особое внимание тому, чтобы не перегнуть палку. Например, недавно было принято решение практически полностью ограничить отдельные реэкспортные операции и проводить их через государственную торговую компанию.

"Мягко говоря, этот шаг был очень непонятен для бизнеса, в том числе для банковской системы. Там предусматривается, что все операции по платежам, касающимся товаров или даже услуг, которые не заходят на территорию Кыргызстана, будут ограничены, проводить их будут только через государственную торговую компанию, которая будет обрабатывать их на предмет комплаенса, т.е. проверять на соответствие санкционным требованиям и одобрять или не одобрять. Как мы понимаем, таких платежей очень много, сотни, если не тысячи транзакций. Мы следим, чтобы те потоки по обычным товарам и услугам не двойного назначения, которые через нас проходят все были не санкционного характера, при этом наши банки и наш бизнес на этом легитимно законно зарабатывает. Однако необдуманные шаги могут повлиять и на прибыльность банковской системы, и на другой бизнес, и на интерес к нашей стране со стороны иностранного бизнеса в целом. И если мы сейчас потеряем прибыль, то потом ее будет сложно вернуть. Поэтому нам нужно быть осторожными по поводу таких резких шагов", - подчеркнул А. Сыдыков.

Вопросы по этому поводу возникли и у депутата ЖК КР Гули Кожокуловой: "На самом деле хорошо, что бизнес сообщество затронуло вопрос о создании государственной торговой компании, которая будет осуществлять все эти платежи. Министр экономики однозначно говорит, что все текущие платежи будут проходить без ограничений именно через торговую компанию. Бизнес сообщество правильно возмущается, и мы хотели бы услышать глас именно банкиров по этому вопросу. Это создание какой-либо альтернативы, для чего это делается"?

Отвечая не ее вопросы, Анвар Абдраев отметил, что позиция коммерческих банков в этом вопросе отрицательная: "Мы предлагали отменить это постановление. Я по этому поводу обратился с письмом в адрес председателя кабинета министров и председателя Нацбанка со своими предложениями, аргументами и альтернативными путями решения. К сожалению, не все из них учли, что вызывает определённую тревогу, но я думаю, что точка ещё не поставлена. У нас скоро состоится встреча, я надеюсь, что мы найдем какие-то взаимоприемлемые решения".

Он подчеркнул, что товары, которые будут проходить через государственную торговую компанию, на 99% это товары из стран Западной Европы и США.

"Поэтому мне не совсем понятно, почему идет определенное давление на банковский и финансовый сектор, в частности Кыргызстана, когда мы обслуживаем взаимоотношения двух бизнес структур, которые в конечном итоге обе, оказывается, нарушают санкционные требования. Поэтому корень зла не в банках, и в данном случае через банки наказывать какую-то страну и бизнес это не совсем правильно. Я считаю, что здесь идут некоторые двойные стандарты", - подчеркнул банкир.

Круглый стол: "Тенденции и перспективы банковской системы Кыргызстана и стран ЦА в условиях вторичных санкций" был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".