Аграриям КР предоставят технологические карты высокодоходных сельхозкультур

Специалисты Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики занимаются разработкой технологических карт сельскохозяйственных культур в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.

В указанные технологические карты в основном будут включены расходы и доходы, полученные от выращивания сельскохозяйственных культур.

В ближайшее время аграриям республики будут предложены технологические карты высокорентабельных и экономически выгодных культур (клубника, вишня, малина, слива и др.).