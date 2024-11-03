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Аграриям КР предоставят технологические карты высокодоходных сельхозкультур

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- Светлана Лаптева
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Специалисты Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики занимаются разработкой технологических карт сельскохозяйственных культур в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.

В указанные технологические карты в основном будут включены расходы и доходы, полученные от выращивания сельскохозяйственных культур.

В ближайшее время аграриям республики будут предложены технологические карты высокорентабельных и экономически выгодных культур (клубника, вишня, малина, слива и др.).


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URL: https://www.vb.kg/440558
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