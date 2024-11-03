В Кыргызстане для 150 МТС проведут обучающиеся семинары

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью ООО "Стандарт Агросервис", которое занимается обслуживанием высококачественной техники для сельскохозяйственного рынка Кыргызстана в селе Новопокровка Ысык-Атинского района, и провел выездное совещание по вопросам эффективного и бесперебойного использования автопарка МТС.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы лизинга сельскохозяйственной техники, оказания консультационных услуг по получению кредитов на приобретение комбайнов, тракторов и мельниц.

В результате была достигнута договоренность об организации семинаров для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по ремонту сельскохозяйственной техники на базе компании, предоставлении их в лизинг, а также о проведении мероприятий, направленных на распространение передового опыта ООО "К.О. Стандарт Агросервис" на более чем 150 МТС в стране. Для достижения этих целей принят ряд решений.

Компания "Стандарт Агросервис К.О.", основанная в 2011 году, является официальным и единственным представителем немецкой компании "CLAAS" в Кыргызстане. Компания располагает высококвалифицированными специалистами, занимающимися обслуживанием сельскохозяйственной техники, а также складом собственных запасных частей.