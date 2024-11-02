В Ысык-Атинском районе началось активное использование агродронов и беспилотных летательных аппаратов для опрыскивания удобрений, обработки посевов от вредителей.

К примеру, до 500 гектаров земли можно обрабатывать летательным аппаратом для обработки сельскохозяйственных угодий, опрыскивания удобрений, обработки посевов от вредителей. Стоимость обработки одного гектара составляет в среднем 500 сомов, в зависимости от рельефа местности.

Вместе с тем, в ходе работы по обеспечению сельскохозяйственной отрасли новой современной техникой в райное была открыта новая МТС. Новый МТС состоит из ряда современных транспортных средств, таких как 2 тягача Zoomlion RG 2004, 1 RS 1604, 1 RN 1104 и 1 фронтальный погрузчик RN 904.

В ходе мероприятия Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил: "Данное обновление реализуется на основании поручений Президента Садыра Жапарова, направленных на поддержку фермеров и развитие аграрного сектора.

Беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивают исключительное наземное обслуживание, выведут полеты легкой авиации на новый уровень. Преимущество использования дронов и малогаборитных самолетов в сельском хозяйстве заключается в том, что они облегчают бремя фермеров и экономят их затраты и время. Это эффективно поможет аграриям оптимизировать процессы обработки почвы и повысить урожайность", - сказал он.

Следует отметить, что на основании поручения, поставленного в соответствии с указом Президента Садыра Жапарова "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики", Кабинетом Министров и Министерством проводится ряд работ по пополнению, обновлению и обеспечению автопарка МТС современной сельскохозяйственной техникой для сельских товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции.