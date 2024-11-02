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Минсельхоз и "Айыл банк" намерены сотрудничать в сфере цифрового развития

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- Светлана Лаптева
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Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и ОАО "Айыл банк" по вопросам цифрового развития в сфере водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Данный документ станет основой для дальнейшего сотрудничества в сфере цифровизации сельского хозяйства.

Целью подписания Меморандума является укрепление и развитие сотрудничества между сторонами в области информационных и коммуникационных технологий в сфере водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также привлечение новейших знаний для решения задач, создания высококачественных и надежных комплексов цифровых сервисов и инструментов, пригодных для использования при получении цифровых государственных услуг.

В рамках Меморандума предусмотрено проведение регулярных встреч и консультаций по мере необходимости. Подписанный Меморандум подчеркивает приверженность сторон целям устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/440564
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