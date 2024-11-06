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Студенты кафедры логистики КТУ представили свои проекты

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- Светлана Лаптева
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На международной выставке логистики, транспорта и складского оборудования "KyrgyzTransLogistic 2024" представители различных компаний в области логистики отметили нехватку квалифицированных, грамотных и реально подготовленных для современной работы специалистов логистики. По их словам, хотя в Кыргызстане готовят специалистов в этой области, но уровень их подготовки оставляет желать лучшего.

"На сегодня приходят молодые логисты, и приходится их отправлять на курсы, доучивать, а логистика - работа для гиперответственных динамичных специалистов, умеющих ориентироваться в меняющемся мире. И именно поэтому такое внимание уделяется кафедре логистики и ее студентам", - рассказали представители логистических компаний.

Единственный вуз, который был представлен на выставке, - КТУ имени Раззакова, студенты и преподаватели которого представили свои проекты. Также они принимали участие в панельных сессиях в качестве слушателей. а на третий день им была предоставлена возможность представить свои собственные проекты. Студенты предложили рассмотреть опыт уже имеющийся в других странах опыта складирования.

"Пока в Кыргызстане таких крупных складов нет, но их возведение вопрос времени. Уже анонсируется необходимость крупных хабов. И понятно, что на таких гигантах помощь цифровых инструментов и дронов - актуальная необходимость. Искусственный интеллект помогает анализировать всю полученную информацию, отслеживать движение товара, считать имеющееся в наличии, берет на себя множество монотонной скрупулезной работы. При этом сокращается время обработки информации, что помогает ускорить работу таких терминалов и экономить время клиентов", - рассказали они.


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URL: https://www.vb.kg/440571
Теги:
выставка, студенты, Кыргызстан
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