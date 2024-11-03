Минсельхоз КР отчитался о кредитах по финансированию сельского хозяйства

Пресс-служба Минводсельхоза КР предоставила информацию о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 12" на 31 октября 2024 года.

1. По категории "Растениеводство" всего выданы 1399 кредитов на общую сумму 462640,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 693 кредитов 224460,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 706 кредитов 238180,0 тыс. сом.

2. По категории "Животноводство" всего выданы 9067 кредитов на общую сумму 3691180,0 тыс. сом из них по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 4444 кредитов 1783490,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 4623 кредитов 1907690,0 тыс. сом.

3. Всего по 2 категориям выданы 10466 кредитов на общую сумму 4153820,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 5137 кредитов 2007951,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 5329 кредитов 2145870,0 тыс. сом