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Ташиев: Жадных и ненасытных людей мы призовем к порядку!

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Чуйской области один человек завладел 304 гектарами земли и 30 предприятиями. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал на открытии автодороги Ош - Ноокат.

По его словам, в республике еще есть главы айыл окмоту, которые хотят присвоить себе земельные участки.

"Раньше эти чиновники могли забрать себе сотни гектаров земли, а для простого населения и 4 соток не оставалось. На днях только возбудили такое уголовное дело в Чуйской области по этому факту. Один человек присвоил себе 304 гектара земли. Этот же человек в свое время был директором совхоза и оформил на себя более 30 предприятий. Зачем ему 30 гектаров земли?! Зачем ему одному 30 предприятий?! Возьми 1 предприятие, ну 2. Таких жадных и ненасытных людей мы призовем к порядку!", - сказал Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/440574
Теги:
Камчыбек Ташиев, коррупция, Кыргызстан, айыл окмоту
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