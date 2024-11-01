Ташиев: Жадных и ненасытных людей мы призовем к порядку!

В Чуйской области один человек завладел 304 гектарами земли и 30 предприятиями. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал на открытии автодороги Ош - Ноокат.

По его словам, в республике еще есть главы айыл окмоту, которые хотят присвоить себе земельные участки.

"Раньше эти чиновники могли забрать себе сотни гектаров земли, а для простого населения и 4 соток не оставалось. На днях только возбудили такое уголовное дело в Чуйской области по этому факту. Один человек присвоил себе 304 гектара земли. Этот же человек в свое время был директором совхоза и оформил на себя более 30 предприятий. Зачем ему 30 гектаров земли?! Зачем ему одному 30 предприятий?! Возьми 1 предприятие, ну 2. Таких жадных и ненасытных людей мы призовем к порядку!", - сказал Ташиев.