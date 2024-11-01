Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Кыргызстан с государственным визитом

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 5 ноября прибудет в Кыргызскую Республику с государственным визитом.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках предстоящего визита запланировано проведение переговоров глав государств Кыргызстана и Турции в узком формате, а также шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств, в ходе которого стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-турецкого взаимодействия.

По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на расширение стратегического сотрудничества и дальнейшее укрепление межгосударственных отношений двух стран.

Также, 6 ноября Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в Саммите Организации тюркских государств", - отметил Муратбек Азымбакиев.