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Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Кыргызстан с государственным визитом

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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 5 ноября прибудет в Кыргызскую Республику с государственным визитом.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках предстоящего визита запланировано проведение переговоров глав государств Кыргызстана и Турции в узком формате, а также шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств, в ходе которого стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-турецкого взаимодействия.

По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на расширение стратегического сотрудничества и дальнейшее укрепление межгосударственных отношений двух стран.

Также, 6 ноября Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в Саммите Организации тюркских государств", - отметил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/440584
Теги:
саммит, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Организация тюркских государств
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