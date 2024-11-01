Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Кыргызстан 5 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 ноября прибудет в Кыргызскую Республику с официальным визитом.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

"В рамках предстоящего визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне между Кыргызстаном и Венгрией, в ходе которых стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-венгерского стратегического партнерства.

По итогам визита планируется подписание ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление кыргызско-венгерского двустороннего сотрудничества.

Также 6 ноября Виктор Орбан примет участие в заседании Совета глав государств Организации тюркских государств", - сообщил Муратбек Азымбакиев.