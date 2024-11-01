По итогам саммита ОТГ председательство на 2025 год перейдет Кыргызстану

В Бишкеке 6 ноября этого года состоится очередной одиннадцатый Саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Темой предстоящего саммита является "Усиление тюркского мира: Экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

"Лидеры стран обсудят дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, примут решения по актуальным вопросам текущей повестки дня Организации, а также подпишут ряд многосторонних документов, в том числе итоговую Декларацию Саммита.

По итогам Саммита председательство в Организации тюркских государств на 2025 год перейдет Кыргызской Республике.

На период предстоящего председательства Кыргызской Республики в Организации запланировано проведение ряда мероприятий по укреплению связей между государствами-членами, созданию новых возможностей для экономического роста и повышению уровня жизни в регионе.

В работе Саммита примут участие главы пяти государств-членов Организации – Турецкой Республики, Республики Азербайджан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, а также лидеры стран-наблюдателей Организации",- сообщил Муратбек Азымбакиев.