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В Бишкеке обсуждают международный опыт реабилитации и реинтеграции

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Сегодня, 1 ноября, Центром исследования религиозной ситуации при Государственной комиссией по делам религий и Nordic Center по трансформации конфликтов организован круглый стол на тему "Модели и лучшие практики в области профилактики, реабилитации и реинтеграции: международный опыт". Об этом сообщает пресс-служба ГКДР.

По ее данным, цель мероприятия - проведение информационно – профилактической работы, а также знакомство и обсуждение международного опыта по реабилитации и реинтеграции.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, международные эксперты, представители академического сообщества и гражданского общества.


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URL: https://www.vb.kg/440587
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Бишкек
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