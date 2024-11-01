В Бишкеке обсуждают международный опыт реабилитации и реинтеграции

Сегодня, 1 ноября, Центром исследования религиозной ситуации при Государственной комиссией по делам религий и Nordic Center по трансформации конфликтов организован круглый стол на тему "Модели и лучшие практики в области профилактики, реабилитации и реинтеграции: международный опыт". Об этом сообщает пресс-служба ГКДР.

По ее данным, цель мероприятия - проведение информационно – профилактической работы, а также знакомство и обсуждение международного опыта по реабилитации и реинтеграции.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, международные эксперты, представители академического сообщества и гражданского общества.