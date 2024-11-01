Акыйкатчы посетила СИЗО в Караколе

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева в городе Караколе Иссык-Кульской области посетила СИЗО для ознакомления с условиями содержания арестованных.

Омбудсмен выборочно заходила в камеры и беседовала с арестованными.

Арестованные в целом не жаловались на условия содержания. Только один из арестованных устно обратился к Акыйкатчы и пожаловался, что его кормят лишь капустой.

Также к Акыйкатчы письменно обратился один из заключенных, который попросил защитить его права - он попросил ускорить его этапирование из СИЗО Каракола в республиканскую психиатрическую больницу в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.

Омбудсмен затребовала решение суда по его делу для изучения. После изучения призвала руководство СИЗО исполнить решение суда, которое вступило в силу.

В момент публикации пресс-релиза руководство СИЗО сообщило, что этапирование запланировано на 2 ноября.

Кроме этого, в одной из камер, куда выборочно зашла Омбудсмен, находились женщины. Они не жаловались на условия содержания.

Акыйкатчы во дворе для прогулок провела беседу с арестованными подростками. Они также не высказали жалоб на условия содержания, а также на действия или бездействие правоохранительных органов.

Один из заключенных обратился с письменным заявлением Омбудсмену. Он пожаловался на действия следственных органов.

Далее Омбудсмен ознакомилась с условиями содержания и пищеблоком, а также в целом состоянием режимного корпуса.

По данным руководства учреждения, здание СИЗО в Караколе было построено еще в 1900-х годах.

"Для строительства нового СИЗО в новостройке Кузбас Каракола выделены 2,3 гектара земли. Сейчас ждем начала строительства нового здания", - сказал начальник СИЗО.

В момент посещения Акыйкатчы в следственном изоляторе содержались 69 арестованных. Из них четверо женщин и двое подростков.

СИЗО рассчитано на 142 человека.

Большинство арестованных в камерах, куда выборочно зашла Омбудсмен, были подозреваемые в изнасиловании или в сексуальном домогательстве. Всего в СИЗО по таким статьям содержатся 17 арестованных. За хранение и сбыт наркотиков - 10 арестованных.