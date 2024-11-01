Погода
$ 85.80 - 86.19
€ 91.95 - 92.95

Акыйкатчы посетила СИЗО в Караколе

287  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева в городе Караколе Иссык-Кульской области посетила СИЗО для ознакомления с условиями содержания арестованных.

Омбудсмен выборочно заходила в камеры и беседовала с арестованными.

Арестованные в целом не жаловались на условия содержания. Только один из арестованных устно обратился к Акыйкатчы и пожаловался, что его кормят лишь капустой.

Также к Акыйкатчы письменно обратился один из заключенных, который попросил защитить его права - он попросил ускорить его этапирование из СИЗО Каракола в республиканскую психиатрическую больницу в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.

Омбудсмен затребовала решение суда по его делу для изучения. После изучения призвала руководство СИЗО исполнить решение суда, которое вступило в силу.

В момент публикации пресс-релиза руководство СИЗО сообщило, что этапирование запланировано на 2 ноября.

Кроме этого, в одной из камер, куда выборочно зашла Омбудсмен, находились женщины. Они не жаловались на условия содержания.

Акыйкатчы во дворе для прогулок провела беседу с арестованными подростками. Они также не высказали жалоб на условия содержания, а также на действия или бездействие правоохранительных органов.

Один из заключенных обратился с письменным заявлением Омбудсмену. Он пожаловался на действия следственных органов.

Далее Омбудсмен ознакомилась с условиями содержания и пищеблоком, а также в целом состоянием режимного корпуса.

По данным руководства учреждения, здание СИЗО в Караколе было построено еще в 1900-х годах.

"Для строительства нового СИЗО в новостройке Кузбас Каракола выделены 2,3 гектара земли. Сейчас ждем начала строительства нового здания", - сказал начальник СИЗО.

В момент посещения Акыйкатчы в следственном изоляторе содержались 69 арестованных. Из них четверо женщин и двое подростков.

СИЗО рассчитано на 142 человека.

Большинство арестованных в камерах, куда выборочно зашла Омбудсмен, были подозреваемые в изнасиловании или в сексуальном домогательстве. Всего в СИЗО по таким статьям содержатся 17 арестованных. За хранение и сбыт наркотиков - 10 арестованных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440588
Теги:
Каракол, омбудсмен, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  