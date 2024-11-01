В Сокулуке женщина подверглась насилию: акыйкатчы требует соблюсти ее права

"В Сокулуке молодая женщина подверглась насилию. Все это происходило в присутствии детей. Это чудовищное преступление. Требуются безотлагательные меры по предупреждению семейного насилия, а также обеспечения безопасности детей", - призывает омбудсмен.

Сотрудники Института Акыйкатчы сразу после поступления информации о насилии в отношении 22-летней женщины по поручению Омбудсмена посетили в больнице пострадавшую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам директора Сокулукской районной больницы Эркинбека Осмоналиева, состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

"Она была жестоко избита, вся синяках и гематомах. У нее одна колотая рана на бедре, нанесённая острым предметом, сотрясение мозга, неврологическое проявление, сорваны накладные ногти. Подозрение на ушиб головного мозга и почек", - сообщил врач.

Сотрудники института провели беседу с матерью пострадавшей.

По ее словам, дочь вышла замуж в 16 лет, ее украли. Семейная пара недавно вернулась с заработков.

"Раньше он ее не избивал. Но пугал и шантажировал тем, что может наносить вред и даже убить меня", - говорит женщина.

У семейной пары двое дочерей: шести и трех лет. Они сейчас находятся у родственников.

По словам их бабушки, внучки стали свидетелями насилия.

"В присутствии детей он избивал мою дочь, наносил раны и снимал свои действия на видео", - возмущается она.

Женщина попросила помочь наказать по всей строгости супруга ее дочери.

"Сейчас я думаю только о здоровье своей дочери и хочу, чтобы ее муж был наказан по всей строгости закона", - заявила мать пострадавшей.

В отношении 25-летнего К.М. возбуждено уголовное дело по статье "Истязание" (Ст.138 ч.2 п.2) УК КР.

Постановлением Сокулукского районного суда Чуйской области от 30 октября 2024 года к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря 2024 года в СИЗО-1 города Бишкека.

Институт Акыйкатчы проводит все необходимые работы по оказанию правовой помощи пострадавшей. Также сотрудники института будут оказывать содействие для обеспечения бесплатным адвокатом и психологической помощью.

Напомним, насилие произошло ночью, с 28 на 29 октября. 22-летняя пострадавшая была госпитализирована в Сокулукскую районную больницу 29 октября.