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ГКДР и Красный Крест обсудили вопросы религии и гуманитарного права

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Директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов встретился с главой миссии Международного комитета Красного Креста госпожой Ангеликой Шопп. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы международного гуманитарного права и рассмотрели основные направления сотрудничества, выделив особое внимание вопросам, касающимся религиозной сферы.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность совместных усилий в решении актуальных вопросов и выразили готовность к совместным действиям для достижения общих целей в религиозной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/440594
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Швейцария, сотрудничество, Кыргызстан
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