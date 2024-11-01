ГКДР и Красный Крест обсудили вопросы религии и гуманитарного права

Директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов встретился с главой миссии Международного комитета Красного Креста госпожой Ангеликой Шопп. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы международного гуманитарного права и рассмотрели основные направления сотрудничества, выделив особое внимание вопросам, касающимся религиозной сферы.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность совместных усилий в решении актуальных вопросов и выразили готовность к совместным действиям для достижения общих целей в религиозной сфере.