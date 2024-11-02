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Поздравление президента Садыра Жапарова с Днем работника культуры

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Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 2 ноября, поздравил деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником - Днем работника культуры.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые деятели культуры, лицо нашей нации!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Язык и культура – это то, что сохранило и прославило наш народ как нацию.

Древние кыргызские письмена, высеченные на камне и рассказывающие о нашей многовековой истории и великих предках, подтверждают, что наш мудрый народ уже тогда был знаком с письменностью и культурой.

Наш народ с богатой многовековой культурой и искусством внес в золотую сокровищницу мирового искусства великий эпос "Манас", который олицетворяет мудрость, духовные ценности, безграничные мысли и несравненную силу. Именно эта великая сила сохранила нас как независимый народ с богатой культурой и довеладо сегодняшних дней. Наша святая обязанность –передать это культурное наследие, оставленное предками, будущим поколениям!

В условиях всеобъемлющей глобализации современного мира сохранение национальной культуры – это наша первостепенная задача. Государство делает все возможное для сохранения, популяризации и распространения духовных ценностей.

В этом направлении проделана значительнаяработа и предстоит сделать еще больше. Так, после полного обновления заработал Государственный цирк, где когда-то выдающийся артист ҮсөнКудайбергенов прославился кыргызской"джигитовкой" и стал гордостью нации. Я уверен, что его дело будет продолжено.

В честь 100-летия Кара-Кыргызскойавтономной области по всей республике открываются многие социально-экономические объекты, среди которых значимым культурным событием стало открытие нового здания национального театра "Манас", со сцены которого зрители приобщаются к духовному богатствународа и получают уроки морали и нравственности.

В настоящее время государство оказывает поддержку сфере культуры, которая ранее оставалась без должного внимания. Как вам известно, мы обновили техническое оснащение районных домов культуры, мы создаем условия для пополнения репертуаров театров и концертных организаций, пошива сценических костюмов и организации гастролей. Наша цель – возродить золотой век кыргызской культуры и вновь прославить кыргызское искусство. Мы хотим видеть новые имена и лица во всех областях нашей культуры.

Сегодняшняя задача – воспитать поколение, которое продолжит путь таких выдающихся деятелей культуры, как Абдылас Малдыбаев, Муратбек Рыскулов, Гапар Айтиев, БүбүсараБейшеналиева, Чынгыз Айтматов, ТөлөгөнКасымбеков, Кайыргүл Сартбаева, Болот Минжылкыев, Болот Шамшиев, Самара Токтакунова и другие мастера искусства.

Государство готово поддержать обучение и воспитание молодых талантов, а также любой шаг, направленный на прогресс нашей национальной культуры. Независимый Кыргызстан, сделавший большой экономический рывок за короткий срок, должен достичь новых высот и в области культуры.

Уважаемые работники культуры, желаю вам творческих успехов и вдохновения, пусть ваши ряды пополняются новыми талантами!

С праздником вас!".


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URL: https://www.vb.kg/440596
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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