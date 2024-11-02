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ГКНБ соболезнует Иманкулову Калыку в связи со смертью его матери

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Руководство, личный состав и ветераны Государственного комитета национальной безопасности КР выражают искренние соболезнования генерал-лейтенанту Иманкулову Калыку Айтыгуловичу и его родным в связи со смертью его матери Исмаиловой Дильдекан.

"С глубокой скорбью восприняли известие о кончине вашей матери. Приносим свои глубочайшие соболезнования вам и вашим близким родственникам. Искренне разделяем горечь невосполнимой утраты, желаем вам стойкости и терпения в этот тяжелый момент".

Исмаилова Дильдекан Ибраевна родилась 18 декабря 1934 года в селе Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Закончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности "Биология". Работала в Государственном архивном агентстве Кыргызской Республики, а также научным редактором в главной редакции Кыргызской Национальной энциклопедии. Воспитала троих сыновей, девять внуков и десять правнуков.


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URL: https://www.vb.kg/440597
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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