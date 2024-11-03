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С нового учебного года школьники КР начнут перепрыгивать через класс

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С 2025/2026 учебного года школьники Кыргызстана начнут перепрыгивать через один класс, чтобы в итоге оказаться в 12-м классе. Правительство страны утвердило 30 октября Концепцию о переходе страны на 12-летнюю систему общего образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Цель Концепции - повысить качество образования, адаптировать школьное обучение к современным требованиям и вызовам, стоящим перед страной, обеспечить конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Возраст выпускника школы не изменится, нулевой класс станет первым, в школу пойдут дети в возрасте 5,5 – 6 лет.

Новая структура школьного образования будет внедряться поэтапно. В течение нескольких лет учителя пройдут соответствующую переподготовку, учебные стандарты и программы будут адаптированы к новым требованиям или созданы заново, обновится школьная инфраструктура.

В 2025/26 учебном году:

учащиеся 3 классов (родившиеся в 2015 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12-летней школы;

учащиеся 6 классов (родившиеся в 2012 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы.

В 2026/2027 учебном году:

учащиеся 3 классов (родившиеся в 2016 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12-летней школы;

учащиеся 6 классов (родившиеся в 2013 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы;

учащиеся 9 классов (родившиеся в 2010 году) 11-летней школы переходят в 11 класс 12-летней школы.

В 2027/2028 учебном году:

учащиеся 3 классов (родившиеся в 2017 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12-летней школы;

учащиеся 6 классов (родившиеся в 2014 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы;

учащиеся 9 классов (родившиеся в 2011 году) 11-летней школы переходят в 11 класс 12-летней школы.

На этом "перепрыгивания" завершатся и далее учебный процесс плавно пойдет по 12-летней системе.

Аттестат об окончании 12-летней школы начнут выдавать по завершении 2027/2028 учебного года. Первый выпуск полноценной 12-летки будет в 2036/2037 учебном году, когда школу закончат дети, родившиеся в 2019 году, они будут переходить из класса в класс постепенно, без прыжков.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/440600
Теги:
школа, Кыргызстан
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