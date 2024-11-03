Погода
$ 85.71 - 86.15
€ 92.55 - 93.55

В деле о теракте в Crocus City Hall появилось еще четыре фигуранта

286  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Следствие по делу о теракте в подмосковном Crocus City Hall выявило новых подозреваемых. Фигурантами дела стали уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев, передает СМИ.

По информации "Коммерсантъ", их обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывных устройств. При этом улик, связывающих их с непосредственным исполнением теракта, пока нет.

По версии следствия, за несколько дней до теракта Медов передал террористам охолощенные автоматы, которые он модифицировал в боевые. Кулаев помог ему, предоставив патроны и магазины. Аушев и Алиев организовали доставку оружия в тайники. За свое содействие они получили более 1 миллиона рублей.

В результате операции ФСБ Медов и Аушев были задержаны, остальные фигуранты объявлены в розыск. Суд продлил им арест до 22 декабря. Обвиняемые отрицают участие в теракте, но признают свою причастность к незаконному обороту оружия.

Напомним, что теракт, который произошел 22 марта 2024 года в Crocus City Hall, унес жизни 145 человек, более 550 пострадали. Исполнители и их пособники, большинство из которых граждане Таджикистана, уже задержаны. Вербовка участников теракта была осуществлена через таджикскую диаспору террористической группировки "Вилаят Хорасан", входящей в состав "Исламского государства".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440601
Теги:
Москва, теракт, следствие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  