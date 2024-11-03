В деле о теракте в Crocus City Hall появилось еще четыре фигуранта

Следствие по делу о теракте в подмосковном Crocus City Hall выявило новых подозреваемых. Фигурантами дела стали уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев, передает СМИ.

По информации "Коммерсантъ", их обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывных устройств. При этом улик, связывающих их с непосредственным исполнением теракта, пока нет.

По версии следствия, за несколько дней до теракта Медов передал террористам охолощенные автоматы, которые он модифицировал в боевые. Кулаев помог ему, предоставив патроны и магазины. Аушев и Алиев организовали доставку оружия в тайники. За свое содействие они получили более 1 миллиона рублей.

В результате операции ФСБ Медов и Аушев были задержаны, остальные фигуранты объявлены в розыск. Суд продлил им арест до 22 декабря. Обвиняемые отрицают участие в теракте, но признают свою причастность к незаконному обороту оружия.

Напомним, что теракт, который произошел 22 марта 2024 года в Crocus City Hall, унес жизни 145 человек, более 550 пострадали. Исполнители и их пособники, большинство из которых граждане Таджикистана, уже задержаны. Вербовка участников теракта была осуществлена через таджикскую диаспору террористической группировки "Вилаят Хорасан", входящей в состав "Исламского государства".