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Темир Сариев: Кыргызстанки смело идут в бизнес и работают на страну

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- Нина Ничипорова
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В конце минувшей недели в Бишкеке прошел 4-й Международный женский бизнес-форум, организованный Конгрессом женщин Кыргызстана совместно с Торгово-промышленной палатой. Как всегда форум собрал большое количество участников как уже состоявшихся в бизнесе, так и начинающих из всех регионов страны. В работе форума приняли участие послы Республики Корея, Пакистана, Великобритании,

сотрудники международных организаций, проекты которых продвигают женское предпринимательство в нашей стране.

- Наш бизнес-форум уже имеет хорошие традиции, результаты и истории успеха. К нам приехали предприниматели, руководители союзов женщин-предпринимателей из десяти стран, которые поделятся своим опытом, идеями по развитию движения международного женского предпринимательства, - сказала в интервью vb.kg президент Конгресса женщин Кыргызстана, организатор этой деловой встречи Замира Акбагышева.

- Наша главная задача – рассмотреть вместе с представителями госструктур ход реализации государственной программы по развитию женского предпринимательства в нашей стране до 2026 года, как идет этот процесс, что сделано и что еще предстоит сделать. Конечно, речь пойдет и об обмене опытом, обучении, об инвестиционных возможностях. Молодые предпринимательницы однозначно получат сегодня много знаний и, думаю, проникнутся уверенностью в своих силах, - добавила она.

Эту мысль высказал и президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев, который считает, что форум – это не только площадка для обмена опытом, но и инструмент для создания вдохновения и поддержки. Он привел последние данные исследований, согласно которым, из всего количества предпринимателей в Кыргызстане около 40 процентов – это женщины. Они возглавляют крупные предприятия, успешно ведут малый и средний бизнес и вносят тем самым большой вклад в развитие нашего общества.

- И их могло бы быть и больше, но, к сожалению, они нередко сталкиваются с гендерными стереотипами, еще не изжитыми в нашем обществе. Женщинам якобы нельзя доверять ответственные посты, хотя они своим трудом, упорством доказывают обратное. Бытует еще мнение, что их место возле домашнего очага и нечего, мол, разрываться между работой и семьей. Этот стереотип мешает нашим женщинам раскрыться в полной мере. Мы видим, что у женщин тернистее путь к финансовым инструментам, им сложнее получить кредиты, найти инвесторов. Мы это видим и стараемся исправить ситуацию, помочь нашей половине в решении этих проблем, - сказал Темир Сариев.

- Я категорически отвергаю все эти и другие стереотипы и заявляю, что женщины умеют планировать свою деятельность, что свидетельствует об их трудовой и исполнительской дисциплине. Они умеют делегировать свои полномочия, что помогает им быть более успешными в предпринимательстве. Они намного гибче мужчин, более умело налаживают контакты, что, безусловно, сказывается на развитии бизнеса. Умеют поддерживать друг друга. Этот бизнес-форум и есть своего рода сеть поддержки. Я уже не говорю о том, что женщины постоянно стремятся к самосовершенствованию, стараются получить как можно больше знаний, набраться опыта. И что меня восхищает в них, так это умение определять приоритеты, смотреть вперед и видеть перспективы. Причем делают они с присущей им повышенной ответственностью. Они смело идут в бизнес, несмотря ни на что, и работают на страну, - поддержал женщин глава Торгово-промышленной палаты.

Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев отметил, что финансовый сектор также придерживается гендерной политики, которая является одной из основных в нашей стране. Он подчеркнул, что кредиты, которые кыргызстанки берут для развития своего дела, почти стопроцентно возвращаются ими. Это, по его мнению, существенный показатель их ответственности и стремления строить свой бизнес в соответствии с законом.

- На выставке в фойе я увидел уникальные вещи, сделанные женскими руками. Таких мастериц надо поддерживать. Это небольшой бизнес, который не требует миллионов. Но очень значимый и для самих женщин, и для страны. Думаю, что женскому малому бизнесу надо уделять особое внимание, - считает Анвар Абдраев.

- В банковском секторе есть специальные программы и проекты для поддержки женщин-предпринимателей. В частности, кредиты до 300 тысяч сомов почти во всех банках выдаются без залога. Есть кредиты, которые предусматривают минус один-два процента именно для предпринимательниц, - добавил президент Союза банков Кыргызстана.

Он пригласил участниц форума пройти обучение в единственной в Центральной Азии Академии устойчивого развития, открытой в этом году в нашей стране. Заявки уже поступают от предпринимательниц из разных стран ЦА, в том числе из нашей. Судя по названию, обучать будут тонкостям финансирования, кредитования, знания которых очень важны в ведении бизнеса.

В работе форума приняли участие чрезвычайные и полномочные послы Республики Корея Ким Квангдже и Пакистана Хасан Али Зайгам. Ким Квангдже в своем выступлении отметил, что чем больше женщин приобщается к экономической деятельности, тем больше идей и инноваций они генерируют, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности страны.

- Кроме того, участие женщин позволяет учитывать разнообразные взгляды и подходы, что делает процесс принятия решений всеобъемлющим и эффективным. Это важное условие для устойчивого развития любой страны, в том числе Кыргызстана, - сказал посол Республики Корея.

Он рассказал о своей недавней поездке по нескольким селам Ошской области. В одном из сел он встретился с женщиной-лидером этого села, членом корейской международной организации Good Neighbors, которая уделяет особое внимание инклюзивному подходу к развитию сообществ и защите детей. Эта женщина для строительства в селе фельдшерско-акушерского пункта и детского сада смогла объединить выделенные средства Good Neighbors и добровольные пожертвования односельчан и построить на них эти объекты, так необходимые жителям.

- Считаю, что это очень хорошая практика и ее надо распространять в других регионах Кыргызстана. Тем более, что женщины в вашей стране активные и творческие личности. И уверен, что нынешний форум станет отправной точкой в повышении их статуса и их экономических возможностей, - сказал Ким Квангдже.

Посол Пакистана Хасан Али Зайгам, говоря о роли женского предпринимательства в своей стране, отметил, что гендерная политика лежит в основе парадигмы развития Пакистана, что защита и продвижение прав женщин являются центральной стратегией правительства страны. В результате различных законодательных, административных и политических инициатив, предпринятых Пакистаном, количество женщин, занимающих ключевые руководящие должности, в стране неуклонно растет. Женщины имеют широкий доступ к образованию, предпринимательству. Посол также отметил их роль в вопросах развития плодотворного международного сотрудничества.

-Уверен, что вы, уважаемые женщины, продолжите принимать активное участие в оживлении и расширении международного делового сотрудничества. Сегодняшний форум позволит вам в большей степени объединить свои усилия в расширении своих прав во всех сферах, - добавил господин посол.

Антон Ветошкин, заместитель председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития считает, что сегодня крайне важно проведение подобных мероприятий, которые позволяют женскому предпринимательскому сообществу обмениваться новыми идеями, актуальными практиками управления бизнесом. Он сообщил, что 35 процентов долгосрочных кредитов в Кыргызстане предоставлено Российско-Кыргызским фондом развития. И большая доля этих кредитов приходится на предприятия, которые возглавляют женщины, на проекты, инициируемые ими. Он заверил, что фонд и далее готов оказывать необходимую поддержку в реализации инициатив женщин-предпринимателей.

Председатель Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан, директор швейной фабрики Ирина Купряхина приехала на форум, чтобы наладить более широкое сотрудничество с кыргызскими коллегами.

-У нас есть хорошие швейные предприятия, но мы ощущаем острую нехватку квалифицированных специалистов, которые, знаем, есть у вас. У вас также имеются отличные ткани, которые мы могли бы закупать. И, конечно, важно наладить контакты в научной, образовательной сферах, обмениваться опытом. Вот такие проблемы я хотела бы рассмотреть на этой встрече, - сказала она vb.kg перед началом форума.

- Такой форум важен для поддержки женского предпринимательства, мотивации, вдохновения, он помогает начинающим предпринимателям, стартапам, которые могут пообщаться со спикерами, имеющими большой опыт, - заявила заместитель председателя крыла предпринимателей Белорусского союза женщин, председатель первичной организации женщин-предпринимателей Минской городской организации БСЖ Ольга Даргель. – А представителям других стран - обсудить совместные проекты и инициативы, которые способствуют обмену опытом и созданию новых возможностей для женщин-предпринимательниц.

В работе форума приняли участие представители Всемирного банка, ПРООН, фонда Ага Хана, Национального агентства по инвестициям, заместители постоянных представителей Президента КР в Чуйской и Иссык-Кульской областях и другие.

Программа форума была наполнена тематическими секциями от лучших спикеров, дефиле, презентациями и выставкой-продажей новых коллекций одежды, аксессуаров, косметики от известных мастеров.


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URL: https://www.vb.kg/440603
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