Уровень воды в Амазонке достиг исторического минимума из-за засухи

В сентябре 2024 года геологическая служба Бразилии сообщила, что уровень воды в бассейне Амазонки достиг самого низкого значения за все время учета данных. Это подтвердили в агентстве Cemaden, которое фиксирует опасные изменения в окружающей среде: нынешнюю засуху в регионе назвали "самой интенсивной и масштабной" за историю наблюдений. Ученые уже много лет предупреждают об ухудшении экологии в тропических лесах Южной Америки, однако, по словам экспертов, нынешняя ситуация уникальна - и близка к "переломному моменту". "Медуза" рассказывает, что вызвало такую сильную засуху в регионе - и чем она грозит в долгосрочной перспективе.

За последние два года засуха привела к массовой гибели животных - и изоляции множества людей. Но дальнейшие последствия могут быть еще опаснее

В 2023 году бразильянка Тасьяна Коутиньо рассказала журналистам, что после начала засухи ее путь от дома до работы (она живет в муниципалитете Табатинга на границе с Колумбией и преподает в университете Амазонас в городе Манаус) увеличился почти в два раза. "Я никогда не думала, что увижу дно реки, которую пересекала каждый день на протяжении 14 лет", - добавила женщина. Раньше Коутиньо добиралась до работы за полчаса на моторной лодке.

По реке передвигаются многие жители отдаленных поселений Бразилии - на лодках они отвозят детей в школу, отправляются в соседние города и поселки за продуктами или лекарствами, добираются до родственников и друзей. Но за последние пять месяцев падение уровня воды в Амазонке почти полностью парализовало жизнь в регионе. Теперь людям приходится искать обходные маршруты. По словам Коутиньо, капитаны речных судов наблюдают за дельфинами, чтобы по их действиям понять, где река глубже, а где есть риск сесть на мель.

"Для всех в Амазонии река - это образ жизни, - объяснила Коутиньо. - Все, что попадает ко мне в город, ко мне домой и домой к моим соседям, зависит от реки".

Из-за обмеления торговые суда больше не могли нормально пришвартоваться в Манаусе, который стоит там, где в Амазонку впадает река Риу-Негру. Чтобы не нарушать цепочку поставок, перевозчикам пришлось срочно строить прямо на воде сооружения для выгрузки контейнеров с кораблей - плавучие доки.

По словам зоолога из университета Амазонас Лукаса Ферранте, засуха нанесла серьезный ущерб биологическому разнообразию в восьми штатах Бразилии. В 2023 году экологи обнаружили более 140 дельфинов, погибших от аномальных температур в озере Тефе, через которое протекает одноименный приток Амазонки. Массово гибнут и другие обитатели бассейна Амазонки, включая рыб и пресноводных млекопитающих. Глава проекта по изучению дельфинов из института Мамирауа при министерстве науки Бразилии Мириам Мармонтель рассказала, что в сентябре 2024-го она и ее коллеги в среднем находили по одному мертвому дельфину в день. Мармонтель предположила, что из-за обмеления животные стали чаще сталкиваться с паромами и лодками.

Массовая гибель местной фауны в свою очередь ведет к загрязнению воды, необходимой жителям прибрежных поселений. Осенью 2023 года сообщалось, что нехватка чистой питьевой воды и другие последствия засухи затронули как минимум на 110 тысяч человек. Многие из них не могли добраться до крупных городов, чтобы купить там продукты и воду, потому что их лодки садились на мели. Тогда в 42 из 62 муниципалитетов штата Амазонас ввели чрезвычайное положение, 18 муниципалитетов привели в состояние повышенной готовности. Сейчас питьевую воду в прибрежные деревни доставляют из городов.

Прошлой осенью бразильским властям пришлось приостановить работу ГЭС Санту-Антониу - четвертой по величине гидроэлектростанции в стране, потому что она не могла нормально функционировать из-за дефицита воды. В Эквадоре и Венесуэле связанные с засухой перебои в работе местных ГЭС привели к отключениям электричества. В некоторых деревнях и городах воду начали распределять между жителями. Перевозки и торговля во многих районах практически прекратились. Судя по сообщениям, которые сейчас поступают из бассейна Амазонки, ситуация продолжает ухудшаться.

Из-за вызванных засухой лесных пожаров загрязняется не только вода, но и воздух. "Мы ложились спать, а когда просыпались, все вокруг было в дыму, - рассказала побывавшая в лесах Амазонки исследовательница экосистем из Оксфорда Эрика Беренгер. - Дышать было тяжелее, чем когда я болела коронавирусом. И это я, которая может уехать и имеет доступ к лекарствам. А что говорить о тех, у кого этого доступа нет? Происходит массовое отравление".

По словам антрополога из Флоридского международного университета Симон Атайде, ухудшение экологической ситуации и высыхание рек с большой долей вероятности приведет к падению уровня жизни и росту нищеты. С неутешительным прогнозом согласился житель деревни на берегу озера Тефе Франсиско Альваро Сантос, чей плавучий дом из-за засухи осенью 2024 года оказался на суше: "Вода - это все для нас. Это часть нашей жизни и способ перемещения для всех, кто здесь живет".

Среди причин усиления засухи и обмеления Амазонки - вырубка лесов и эксплуатация рек для получения энергии. А еще - редкий природный феномен

В последние десятилетия засуха в бассейне Амазонки становится все более частым и суровым явлением. Ученые фиксировали аномальные изменения погоды в 1912, 1925, 1983, 1987, 1998, 2010, 2016 и 2023 годах - причем засуху 2015-го местные прозвали "Годзиллой" за разрушительные последствия: тогда только на одном участке леса, где ученые собирали данные, погибли около двух с половиной миллиардов деревьев и растений. Но нынешнюю засуху специалисты считают еще более разрушительной.

Зоолог Лукас Ферранте связывает изменения климата и обмеление водоемов с работой гидроэлектростанций, для нормального функционирования которых направление рек меняют искусственным образом. "Формируется резервуар. В естественной среде вода, которая в него попадает, текла бы дальше, - объясняет Ферранте. - Но искажение потока реки воздействует на сухопутные и водные экосистемы - и нарушает гидрологический цикл бассейна Амазонки".

Бразильская исследовательница климата Лусиана Гатти выделила еще три причины усиления засух в последние годы. Первая - вырубка лесов, которая, по словам ученой, "делает экосистему более уязвимой, а также способствует снижению уровня влажности и повышению температуры воздуха". В основном к уничтожению экосистемы приводит строительство инфраструктуры для ГЭС и расширение агробизнеса - крупные фермеры скупают землю и расчищают ее под поля, не беспокоясь о возрастании рисков пожаров. Те, в свою очередь, ведут к эрозии прибрежной почвы. Земля осыпается в реки - и провоцирует обмеление.

В настоящий момент в Амазонии вырублены около 20% лесов, а еще 40% "подвержены деградации" - это означает, что деревья ослаблены и вероятно в скором времени погибнут.

Важно и то, что вырубка лесов ведет к уменьшению эвапотранспирации - суммарного количества влаги, которая испаряется из почвы и с поверхности растений. По словам зоолога Лукаса Ферранте, это кардинальным образом влияет на водный баланс региона. "Чем меньше воды выделяют в атмосферу деревья, тем более уязвимой для засухи становится Амазония", - констатирует ученый.

Еще одна причина усиления засух и осушения рек - рост температуры воды на севере Атлантического океана. По словам климатолога из университета Сан-Паулу Марии Асунсьон Диас, этот процесс влияет на внутритропическую зону конвергенции - полосу вдоль экватора, между пассатами Северного и Южного полушарий. Географ из федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Порту-Алегри Карина Лима объясняет, что из-за погодных изменений эта "зона интенсивного формирования облаков и дождей" сместилась на север - и "увела" из Бразилии ливни и штормы, которые раньше помогали нейтрализовать последствия засух.

В 2023 году на усиление засухи в Амазонии повлиял еще один фактор - погодный феномен под названием Эль-Ниньо ("малыш" в переводе с испанского). Это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое приводит к резким и даже аномальным климатическим изменениям. В среднем промежутки между Эль-Ниньо составляют от двух до семи лет. Последний раз Эль-Ниньо был осенью 2023 года - в Бразилии тогда началась самая суровая засуха за всю историю. Можно ожидать, что следующую подобную засуху снова вызовет повышение температуры океана. Как считает географ Карина Лима, в будущем такие явления будут происходить чаще - и приводить к все более катастрофическим последствиям для лесов вокруг Амазонки.

Ситуация усугубляется тем, что флора региона уже ослаблена изменениями последних лет. В некоторых частях Амазонии средняя температура поднялась на два градуса по сравнению с показателями 1980-х и неизбежно продолжит расти. Как показало совместное исследование ученых из нескольких южноамериканских университетов, дожди в прибрежных районах в последние годы стали менее интенсивными, а засушливый период сейчас длится примерно на месяц дольше, чем в 1970-х.

По оценкам некоторых специалистов, экологическое бедствие в регионе приближается к "переломному моменту" - к необратимому превращению некоторых дождевых лесов в саванны, покрытые травой пространства с редкими деревьями и кустарниками. "Лес может находиться в процессе восстановления от одной засухи на момент начала следующей, - объясняет сотрудник Института глобальных систем при Эксетерском университете Крис Боултон. - Когда такое происходит, восстановление занимает еще больше времени. В конце концов наступает момент, когда возвращение к норме невозможно".

Власти Бразилии планируют углублять дно Амазонки и ее притоков. Но ученые настаивают на более долговременных решениях, включая охрану лесов

В октябре 2024 года власти Бразилии объявили о скором начале работ по углублению дна в бассейне Амазонки, чтобы люди могли свободно перемещаться, несмотря на обмеление рек. Как рассказал глава Национального управления транспортной инфраструктуры Бразилии Фабрисио де Оливейра Галван, плановые работы по углублению водоемов будут вести на протяжении пяти лет - на случай, если засухи продолжатся, а обмеление приобретет регулярный характер.

В ходе работ будут вычерпывать осадок из ключевых участков Амазонки, уровень воды в которых в последние годы понизился, и пересыпать его в другие, более глубокие участки. Галван заверил, что процесс практически безвреден для экологии, но некоторые ученые с этим не согласны: по их мнению, это может нарушить естественный ритм жизни растений и животных - и углубление речного дна причинит еще больший вред местным экосистемам. Среди потенциальных рисков специалисты также называют высвобождение залежей ртути, которая попадает в воду из золотых шахт в процессе эрозии почвы и оседает на дне реки. Перемещение осадка из одного участка в другой может привести к тому, что рыбы и другие обитатели Амазонки отравятся веществом, опасным для их развития и репродуктивного цикла.

"Это решение [углублять дно] соответствует нуждам людей, но с точки зрения окружающей среды оно крайне безответственно", - предупредил биолог Адальберто Луис Валь из Бразильского института исследований Амазонки в Манаусе. С ним согласен доктор Бернардо Флорес, специалист в области сопротивляемости экосистем. По его мнению, даже если углубление дна улучшит ситуацию в самой Амазонке и ее крупнейших притоках, более мелкие реки продолжат пересыхать, а отдаленные поселения рыбаков и коренных народов по-прежнему останутся изолированными. В качестве альтернативы Флорес предложил более всеобъемлющее реформы, полезные не только для людей, но и для окружающей среды: строительство колодцев и организацию систем сбора воды.

Зоолог Лукас Ферранте добавил, что для улучшения ситуации с транспортом следует не строить новые дороги или углублять дно рек, а ограничивать вырубку лесов и закрывать нелегальные шахты, которые тоже наносят серьезный ущерб экологии. "Многие политики утверждают, что для борьбы с изоляцией [жителей отдаленных деревень] следует проложить трассу, - сказал Ферранте. - Однако этот аргумент ошибочен, поскольку для соединения самых изолированных муниципалитетов придется построить сотни километров дорог, а это потребует дальнейшей вырубки лесов и обострит климатический кризис".

Большинство ученых уверены: избежать катастрофы удастся, только если сделать заботу об экологии Амазонии приоритетной задачей. Восстановление лесов поспособствует испарению влаги и приведет к более мощным осадкам, которые позволят избежать обмеления рек. Необходимо, чтобы власти Бразилии и других стран, где протекает Амазонка, поняли, что транспортный коллапс - лишь следствие других проблем, связанных в том числе с уничтожением лесов и понижением уровня воды в реках. В противном случае засухи, пожары и обмеления продолжатся - и та Амазония, которую мы видим сейчас, полностью перестанет существовать.

Источник: Медуза