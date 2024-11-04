Дедолларизация - единственный путь к укреплению финансового суверенитета КР

В сентябре физлица оставили на хранение в банках 374,9 млрд сомов. Из них 340,6 млрд сомов - это вклады в национальной валюте, и только эквивалент 34,3 млрд сомов - в иностранной валюте. Таким образом на долларовые депозиты приходится менее 10% (9,15%). Причем еще на начало года этот показатель составлял 13,1%, а в сентябре 2023 года все 23,59%. Это говорит о том, что кыргызстанцы постепенно теряют интерес к американским деньгам, больше не считая их тихой гаванью для сохранения своих сбережений.

И не только они. Согласно информации Нацбанка к концу прошлого года объем вкладов составил 431,3 млрд сомов, а к концу августа он вырос на 22,5%, до 528,6 млрд. А вот уровень долларизации депозитной базы по сравнению с началом этого года напротив снизился на 3,2% до 42,4%.

К примеру, нерезиденты, которые раньше использовали наши банки для хранения своих валютных сбережений, в последние месяцы, по данным Нацбанка, все чаще отдают предпочтения банковским вкладам в сомах. Особенно востребованы срочные депозиты, если в мае на таких вкладах находилось 187 млн сомов, принадлежащих нерезидентам, то уже в июне - 1,1 млрд сомов. То есть буквально за месяц спрос на срочные депозиты среди иностранных граждан вырос почти в шесть раз.

Депозиты имеют огромное значение для экономики страны, особенно, когда речь идет о сомовых вкладах. Все эти деньги питают предпринимательскую деятельность в стране. Поскольку, привлекая депозиты банки активно кредитуют, в том числе и бизнес. Таким образом внутреннее кредитование способствует росту инвестиций и общему экономическому развитию через развитие таких финансовых инструментов и услуг, таких как облигации и инвестфонды, и т.д.

Дедолларизация в Кыргызстане - это не только свидетельство развития экономики республики и снижения ее зависимости от Запада, но и говорит, как о потере доверия к иностранной валюте, так и снижении необходимости в ней.

Причем если говорить о доверии к доллару США, то им злоупотребили сами же американцы, когда начали замораживать долларовые активы, тем, кто не поддержал их позиции по России и Украине. Это сильно подкосило доллар. Сегодня не только простые граждане стремятся не держать крупных сумм в долларах, но и крупнейшие экономики мира диверсифицируют свои резервы постепенно замещая американскую валюту. И если сначала Запад относился к этому процессу скептически, то сегодня рассматривается даже введение санкций в отношении стран, которые проводят политику дедолларизации. Это говорит о том, что Запад видит угрозу в продолжении этого процесса.

Однако вряд ли сегодня его уже можно остановить. Тут даже санкции бессильны. Поскольку альтернатива долларовым взаиморасчетам понравилась остальным государствам. Платежи в национальных валютах, как оказалось, имеют ряд преимуществ. Например, использование собственных валют позволяет избежать рисков, связанных с колебаниями курса доллара, то есть цены на товары и услуги становятся более предсказуемыми. Еще один плюс - более быстрые и дешевые операции. Платежи в национальных валютах обходятся дешевле, так как отсутствуют двойные конверсии валют, например, из рубля в доллар, а затем из доллара в другую валюту. Ну, и наконец, расчеты в национальных валютах уменьшают зависимость стран от колебаний курса доллара и экономических условий в Штатах.

В целом, снижение зависимости от доллара - укрепление нашего финансового суверенитета. Поскольку расчеты в нацвалютах дают нам больше контроля над экономическими отношениями и уменьшают влияние внешних финансовых структур, таких как ФРС США, на нашу экономику.

Важно понимать, что западная "финансовая игла" это прямой путь к потере Кыргызстаном экономического и политического суверенитета. Республика в одночасье может лишиться контроля над важнейшими объектами промышленности и стратегической инфраструктуры. Чтобы сохранить свои ресурсы, самостоятельно принимать внутренние решения страны в части социальных программ, налоговой политики и т.д. в интересах граждан, а не Западных партнеров, нам нужно наращивать партнерство с Россией. Именно благодаря сотрудничеству с Россией и ЕАЭС, у нас сегодня в рамках промышленной кооперации запускаются сотни новых предприятий, создаются тысячи рабочих мест. Торговля с Россией стимулирует нашу экономику. Все потому, что наши страны ведут торговые отношения в национальных валюта, а это активизирует наши банки и платежные системы, способствуя росту финансового сектора.

"Сегодня торговля в национальных валютах активно налаживается с Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Однако если рассмотреть, к примеру, дирхам, курс между нашими валютами будет рассчитываться через две или три другие валюты, что приводит к крайне невыгодному обменному курсу. Это подчеркивает необходимость поиска альтернатив доллару США. Одним из возможных решений может стать новая клиринговая система БРИКС. Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы наши власти начали активно подключаться к системе БРИКС. Нам необходимо как можно скорее войти в эту систему и начать действовать", - считает экономический эксперт Михаил Петров.

На сегодня доля расчетов в рублях между Россией и Кыргызстаном оценивается почти в 90%, а это между прочим эквивалент более $2 млрд. Так, за восемь месяцев наших страны наторговали на $2,3 млрд. Причем по сравнению с 2023 годом, взаимная торговля между нашими государствами выросла на 16,4%.

Понимая все выгоды снижения зависимости от американской валюты Кыргызстан сегодня активно выступает за переход при взаиморасчетах на национальные валюты. Причем речь не только о России, наша республика предлагает расширить этот опыт на весь ЕАЭС, и на ШОС. В частности, глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, еще год назад говорил о необходимости ускорить процесс перехода на платежи в нацвалютах. Он также выражал поддержку созданию финансовых институтов объединений, таких как Банк развития ШОС.

По мнению Акылбека Жапарова, появление таких институтов, которые финансировали бы проекты в рамках объединения в валютах его стран-участниц способствовало бы укреплению экономической стабильности в регионе.

Почему говоря о Западе и долларе США, мы говорим именно о зависимости. Поскольку Западные страны используют это в качестве инструмента давления. Таким сегодня является государственный долг страны. Он оценивается в $6 млрд, из которых $4,5 млрд - внешние займы страны. Они, как правило, на 80% состоят из обязательств именно в долларах. Таким образом даже рост курса доллара США к нашей нацвалюте на один сом приведет к тому, что долг для нас подорожает больше чем на полмиллиарда сомов.

Понимая насколько для республики тяжело долговое бремя, и насколько высоки риски обменного курса президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с инициативой обмена внешнего долга страны на "зеленые проекты", которые так активно продвигает Запад. Логично, было ожидать, что западные страны, которые так радеют за экологию, поддержат предложение главы государства. Но случилось обратное, на Западе инициативу проигнорировали. Что показало, что экологическая повестка - это только ширма.