Канал Ак-Кырчоо принес жителям села Ак-Олон новые земли

- На открытии канала я помогал китайскому послу открывать шлюз и удалось поздороваться с ней, когда еще такое будет? – с гордостью сказал один из жителей села Ак-Олон. Его жители охотно рассказали группе журналистов, как китайские инженеры строили ирригационный канал Ак-Кырчоо, как торжественно его запускали.

Перспективное село

Село Ак-Олон Тонского района – небольшой населенный пункт, расположенный на довольно большом расстоянии от озера Иссык-Куль. Южная и западные стороны айыла окаймляют скалистые, без растительности горы. На западной его окраине проходит новая железная дорога. Ее своими силами строит госпредприятие "Кыргыз темир жолу". Несколько лет назад правительство приняло решение построить железную дорогу до угольного месторождения Кара-Кече в Нарынской области.

Рядом с селом расположена ставшая уже известной местность Кызыл-Омпол. Много лет назад поднимался вопрос о добыче здесь урана, но рассмотрение его отложили до лучших времен. Теперь здесь решено добывать химический элемент под названием титаномагнетит. Говорят, его запасы очень большие, и разработка месторождения сулит принести миллионы сомов в бюджет. В Ак-Олоне есть птицефабрика одной известной компании, а другая иностранная компания заложила капсулу под строительство ветровой электростанции. Вот такое перспективное село Ак-Олон.

Земли стало больше

Но мы приехали совсем по-другому поводу. Если железная дорога и добыча полезных ископаемых принесут пользу в будущем, то ирригационный канал, построенный на китайский грант, приносит пользу сельчанам уже сегодня. Глава села, крестьяне и мы стоим возле канала. Построено ирригационное сооружение добротно. Даже интуитивно чувствуется, что возведено на века. Я не удержался от восторга и ладонью похлопал стены, словно знаток в бетоне.

Жители села наперебой хвалили китайские власти, китайских строителей за помощь. По их словам, практически отпала проблема с поливной водой. Канал принес им новые земли. По словам Турсунбая Асаналиева, главы села Ак-Олон, на территории айыльного аймака имелось в общей сложности 1 тысяча 700 гектаров пахотных земель.

Благодаря каналу воду довели и до богарных земель, которые долгие годы из-за разрушенной много лет назад системы полива не обрабатывались. А это ни мало ни много – 1300 гектаров. Как и на заре независимости эти новые площади поровну распределили между сельчанами.

В среднем, как сказал айыл башчы (староста села), каждому жителю дали по 5-6 соток земель. Скажем, если в семье 10 человек, то ей выделили примерно по 50-60 соток.

- А что выращиваете на новых землях? – спрашиваем у сельчан.

- В основном пшеницу, ячмень, овес и клевер, - говорит Аскар Куланбаев, семья которого получила 50 соток новой земли.

- А урожайность какая?

- Пшеница, ячмень – 20 центнеров с гектара. Раньше такого урожая не было, - отвечают сельчане.

- А сколько стоит полив?

- 250 сомов за единичный полив одного гектара земли, - ответил глава ассоциации водопользователей Нурлан Сансызбаев.

- А можем посмотреть новые поля, где вы уже сеяли и получили урожай? Как говорится, хочется увидеть воочию, - просим сельчан показать свои новые наделы.

На месте же крестьяне показали желтые поля, что виднелись поодаль.

- Если думаете это далеко, то вот, можем перейти железные пути и за ними тоже есть поля. Там мы сеяли пшеницу, - рассказывают по дороге крестьяне.

Поля небольшие, конечно, - по одному или два гектара каждый. Урожай был собран, как ни как октябрь на дворе и остались только ровные ряды скошенных колосков.

- А что делаете с урожаем? Продаете?

На вопрос основательно и досконально ответил брат Аскара Куланбаева - Шайлообек Куланбаев. С его слов, Ал-Олон и близлежащие села – район животноводческий. Основной доход жители получают от реализации скота. А зерновые и другие культуры выращивают для того, чтобы приготовить корма для животных.

Еще бы своевременно…

Но у сельчан, как оказалось, не все так идеально. Имеется в идиллической картине сельской пасторали и черный мазок. Поливная вода нужна им в апреле. Но пускают ее по новому каналу в мае.

- Так ведь в этом году говорили же, что воды в Орто-Токойском водохранилище достаточно, - задал я свой наивный вопрос.

- Дело не в объеме воды в водохранилище. Сперва отпускают на нужды Чуйской долины и соседнего Казахстана и, наверное, ни для одного айыльного аймака не отпускают. Мы писали об этом в вышестоящие инстанции, надеялись и надеемся, что вопрос решится, - рассказывает Турсунбай Асаналиев. – Воду, конечно, не перекрывают совсем. Отпускают. Но недостаточно.

- Летом перебоев с водой нет, но хотелось бы, чтобы весной ее давали своевременно, а не с опозданием на 10-15 дней, - в один голос говорили крестьяне.

Кстати

Правительством КНР в рамках поддержки сельского хозяйства Кыргызстана было выделено 8,6 миллиона долларов на восстановление и улучшение канала Ак-Кырчоо в Тонском районе Иссык-Кульской области. В конце марта 2024 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию ирригационного сооружения. Мощность канала позволяет орошать около 3 тысяч гектаров земель. Общая протяженность –17,5 километра.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg