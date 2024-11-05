Погода
$ 85.73 - 86.17
€ 92.55 - 93.55

Свекла вышла на рекорд. С сахаром будем все

185  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завод "Каинды-Кант" работает на полную мощность. Во времена СССР с таким количеством сахарной свеклы справлялись семь заводов, теперь их только два. Но зато сахзавод в Каинды – крупнейший в Центральной Азии. Сюда пришел запрос из соседнего Казахстана: просят помочь переработать свое сырье. Казахам пока не отказали, но слегка отодвинули их просьбу – со своей, кыргызстанской свеклой успеть бы разобраться!

В этом году урожай сахарной свеклы в Кыргызстане небывалый. Чуть-чуть не дотянул до миллиона тонн (около 900 тысяч). Хорошо это или плохо? С одной стороны – безусловно, прекрасно. Больше сырья – больше сахара, при отсутствии дефицита и цена, глядишь, снизится. С другой стороны, снижение цен невыгодно фермерам, которые, вполне возможно, в следующем году за рекордом не погонятся.

В соцсетях гуляют слухи – свеклы, мол, так много, что приемщики и заводы не справляются. Груженые машины выстраиваются в огромные очереди, свекла гниет, короче – все ужасно, спасайся кто может.

Ничего такого 1 ноября мы не увидели. На свеклоприемном пункте в Московском районе (село Беловодское) очередь есть, но не ужасающая, и ситуация, по заверению приемщиков, вполне штатная и контролируемая. На самом заводе в Каинды очереди и вовсе нет. Все отгружено, все перерабатывается, все успевается.

С чего бы вдруг на область обрушился такой свеклопад? Все дело в благоприятных погодных - условиях, главным образом – в отсутствии засухи, бича прошлых годов.

- Три с половиной тысячи тонн я принимаю за рабочий день, который сейчас длится 12-14 часов, - рассказывает начальник свеклоприемного пункта в Беловодском Рашид Осмонкулов. - На приемку одной машины – выгрузить, взять пробы и т.д. – уходит в среднем 20 минут. Вот эти машины, которые сейчас ждут своей очереди, до вечера будут разгружены все. Напряженной ситуации здесь и раньше не было, хотя свеклу везут и везут… Кажется, невозможно принять столько. Но принимаем. Иногда приходится и ночами работать. Даже в морозы будем принимать. А отсюда свекла вагонами отправляется в Каинды – тысяча тонн каждый день.

- В этом году планируем получить примерно 71 тысячу тонн сахара, - говорит заместитель директора ОАО "Каинды-Кант" Таалайбек Сыдыков. - В прошлом году произвели порядка 46-50 тысяч тонн, то есть теперь больше почти в два раза. Семена фермерам выдаем при заключении договора. Сами закупаем семена за рубежом – в основном во Франции и Германии. Отечественные семена сахарной свеклы сейчас не производятся. У тех, кто покупает семена со стороны, тоже принимаем свеклу, но оплату они получают продукцией.

Ежесуточно завод перерабатывает порядка 3800 тонн свеклы и получает около 300 тонн сахарного песка.

Единственный минус – пока неважная дигестия (сахаристость). Связано это, по словам специалистов из Министерства сельского хозяйства, с тем, что сейчас перерабатывается свекла, принятая в начале сезона. Но есть надежда, что сахара будет больше.

Перед тем как отдаться на сахар, свекла проходит несколько степеней контроля и очистки. Отбраковываются корнеплоды весом меньше двухсот граммов. Убирается свекла не вручную, а комбайну все равно – он подбирает все подряд. Маленький корнеплод к производству сахара не допускается. На свеклоприемных пунктах картина впечатляющая: на фоне снежных гор – высоченные горы свеклы. И каждая свеклина – не меньше килограмма. Есть и вообще неподъемные.

Само собой, не допускается гнилая, подмороженная и мумифицированная свекла. Процент сахаристости не должен быть меньше четырнадцати (если меньше, свекла считается кормовой и идет на жом).

На заводе жарко – во всех смыслах. Процесс производства сахара небыстрый и трудоемкий. Благо почти вся работа автоматизирована, и от человека требуется только быть в хороших отношениях с тем или иным агрегатом. Непосвященному наблюдателю, как бы ему ни объясняли суть процесса, все равно до конца не понять, каким образом из этих грязно-серых кругло-продолговатых штуковин на выходе получаются белоснежные сладкие гранулы.

Да нам этого понимать, собственно, и не надо. Нам главное – знать, что с сахаром в этом году все в полном порядке.

- В этом году фермеры Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей посеяли свеклу на 15 тысячах гектаров, подытоживает начальник сырьевого департамента ОАО "Каинды-Кант" Руслан Рафибеков. - С середины сентября ведется уборка урожая, работают оба завода – "Каинды-Кант" и "Кошой". На данный момент собрано более 500 тысяч тонн, конреплоды сдаютс на семь свеклоприемных пунктов в Чуйской и один – в Таласской области. Уборочная кампания, скорее всего, закончится к концу ноября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440611
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Чуйская область, производство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  