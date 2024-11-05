Свекла вышла на рекорд. С сахаром будем все

Завод "Каинды-Кант" работает на полную мощность. Во времена СССР с таким количеством сахарной свеклы справлялись семь заводов, теперь их только два. Но зато сахзавод в Каинды – крупнейший в Центральной Азии. Сюда пришел запрос из соседнего Казахстана: просят помочь переработать свое сырье. Казахам пока не отказали, но слегка отодвинули их просьбу – со своей, кыргызстанской свеклой успеть бы разобраться!

В этом году урожай сахарной свеклы в Кыргызстане небывалый. Чуть-чуть не дотянул до миллиона тонн (около 900 тысяч). Хорошо это или плохо? С одной стороны – безусловно, прекрасно. Больше сырья – больше сахара, при отсутствии дефицита и цена, глядишь, снизится. С другой стороны, снижение цен невыгодно фермерам, которые, вполне возможно, в следующем году за рекордом не погонятся.

В соцсетях гуляют слухи – свеклы, мол, так много, что приемщики и заводы не справляются. Груженые машины выстраиваются в огромные очереди, свекла гниет, короче – все ужасно, спасайся кто может.

Ничего такого 1 ноября мы не увидели. На свеклоприемном пункте в Московском районе (село Беловодское) очередь есть, но не ужасающая, и ситуация, по заверению приемщиков, вполне штатная и контролируемая. На самом заводе в Каинды очереди и вовсе нет. Все отгружено, все перерабатывается, все успевается.

С чего бы вдруг на область обрушился такой свеклопад? Все дело в благоприятных погодных - условиях, главным образом – в отсутствии засухи, бича прошлых годов.

- Три с половиной тысячи тонн я принимаю за рабочий день, который сейчас длится 12-14 часов, - рассказывает начальник свеклоприемного пункта в Беловодском Рашид Осмонкулов. - На приемку одной машины – выгрузить, взять пробы и т.д. – уходит в среднем 20 минут. Вот эти машины, которые сейчас ждут своей очереди, до вечера будут разгружены все. Напряженной ситуации здесь и раньше не было, хотя свеклу везут и везут… Кажется, невозможно принять столько. Но принимаем. Иногда приходится и ночами работать. Даже в морозы будем принимать. А отсюда свекла вагонами отправляется в Каинды – тысяча тонн каждый день.

- В этом году планируем получить примерно 71 тысячу тонн сахара, - говорит заместитель директора ОАО "Каинды-Кант" Таалайбек Сыдыков. - В прошлом году произвели порядка 46-50 тысяч тонн, то есть теперь больше почти в два раза. Семена фермерам выдаем при заключении договора. Сами закупаем семена за рубежом – в основном во Франции и Германии. Отечественные семена сахарной свеклы сейчас не производятся. У тех, кто покупает семена со стороны, тоже принимаем свеклу, но оплату они получают продукцией.

Ежесуточно завод перерабатывает порядка 3800 тонн свеклы и получает около 300 тонн сахарного песка.

Единственный минус – пока неважная дигестия (сахаристость). Связано это, по словам специалистов из Министерства сельского хозяйства, с тем, что сейчас перерабатывается свекла, принятая в начале сезона. Но есть надежда, что сахара будет больше.

Перед тем как отдаться на сахар, свекла проходит несколько степеней контроля и очистки. Отбраковываются корнеплоды весом меньше двухсот граммов. Убирается свекла не вручную, а комбайну все равно – он подбирает все подряд. Маленький корнеплод к производству сахара не допускается. На свеклоприемных пунктах картина впечатляющая: на фоне снежных гор – высоченные горы свеклы. И каждая свеклина – не меньше килограмма. Есть и вообще неподъемные.

Само собой, не допускается гнилая, подмороженная и мумифицированная свекла. Процент сахаристости не должен быть меньше четырнадцати (если меньше, свекла считается кормовой и идет на жом).

На заводе жарко – во всех смыслах. Процесс производства сахара небыстрый и трудоемкий. Благо почти вся работа автоматизирована, и от человека требуется только быть в хороших отношениях с тем или иным агрегатом. Непосвященному наблюдателю, как бы ему ни объясняли суть процесса, все равно до конца не понять, каким образом из этих грязно-серых кругло-продолговатых штуковин на выходе получаются белоснежные сладкие гранулы.

Да нам этого понимать, собственно, и не надо. Нам главное – знать, что с сахаром в этом году все в полном порядке.

- В этом году фермеры Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей посеяли свеклу на 15 тысячах гектаров, подытоживает начальник сырьевого департамента ОАО "Каинды-Кант" Руслан Рафибеков. - С середины сентября ведется уборка урожая, работают оба завода – "Каинды-Кант" и "Кошой". На данный момент собрано более 500 тысяч тонн, конреплоды сдаютс на семь свеклоприемных пунктов в Чуйской и один – в Таласской области. Уборочная кампания, скорее всего, закончится к концу ноября.