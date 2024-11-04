Погода
$ 85.76 - 86.17
€ 92.55 - 93.55

Солист балета Фарух Садыркулов удостоен звания заслуженного артиста КР

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Солисту балета Фаруху Садыркулову присвоено почетное звание заслуженного артиста Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Федерации балета Кыргызстана.

По ее данным, репертуар солиста составляют ведущие и заглавные партии в таких спектаклях, как "Лебединое озеро", "Чолпон", "Материнское поле", "Баядерка", "Спартак", "Корсар", "Бахчисарайский фонтан" и другие.

Помимо репертуарной работы, принимал участие и становился лауреатом премий таких престижных балетных конкурсов мира, как "Арабеск", "Молодой балет мира", "Звезды балета Азии", "Dance Mosсow", "Орлеу".

Справка: Фарух Садыркулов обучался в Бишкекском хореографическом училище имени Чолпонбека Базарбаева, Алматинском хореографическом училище имени Александра Селезнева, а завершил артистическое образование в 2012 году во всемирно известной Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в городе Санкт-Петербург, Российской Федерации. Является представителем кыргызстанской балетной династии Садыркуловых, закрепившим за собой статус одного из самых виртуозных мастеров сцены Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440615
Теги:
балет, искусство, награда, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  