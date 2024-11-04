Солист балета Фарух Садыркулов удостоен звания заслуженного артиста КР

Солисту балета Фаруху Садыркулову присвоено почетное звание заслуженного артиста Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Федерации балета Кыргызстана.

По ее данным, репертуар солиста составляют ведущие и заглавные партии в таких спектаклях, как "Лебединое озеро", "Чолпон", "Материнское поле", "Баядерка", "Спартак", "Корсар", "Бахчисарайский фонтан" и другие.

Помимо репертуарной работы, принимал участие и становился лауреатом премий таких престижных балетных конкурсов мира, как "Арабеск", "Молодой балет мира", "Звезды балета Азии", "Dance Mosсow", "Орлеу".

Справка: Фарух Садыркулов обучался в Бишкекском хореографическом училище имени Чолпонбека Базарбаева, Алматинском хореографическом училище имени Александра Селезнева, а завершил артистическое образование в 2012 году во всемирно известной Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в городе Санкт-Петербург, Российской Федерации. Является представителем кыргызстанской балетной династии Садыркуловых, закрепившим за собой статус одного из самых виртуозных мастеров сцены Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева.