Как будут работать ЦОНы в Кыргызстане в преддверии праздника 5-6 ноября

5 и 6 ноября 2024 года все ЦОНы и межрегиональные отделы (МРО) будут открыты для обслуживания граждан с 08:00 до 18:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба.

По ее данным, по вопросам документирования граждане могут обращаться:

Телеграм-канал: https://t.me/drndigital

Колл-центр: 119 (звонок бесплатный)

Сайт МЦР КР: www.digital.gov.kg

Минцифры КР призывает граждан планировать свои визиты с учетом указанного графика работы.

Также напоминаем, что в связи с празднованием в республике Дней истории и памяти предков 7 и 8 ноября объявлены выходными днями.