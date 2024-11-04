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Более 4 тысяч милиционеров обеспечат безопасность на саммите ОТГ

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С 5 по 6 ноября в Бишкеке пройдет 11-й саммит глав государств Организации турецких государств, с государственным визитом Кыргызстан посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министерством внутренних дел меры по обеспечению правопорядка предприняты на должном уровне. В целях обеспечения безопасности и общественного порядка создан оперативный штаб, осуществлен расчет сил и средств органов внутренних дел.

Во время проведения 11-го саммита глав государств Организации турецких государств и государственного визита президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана к охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения будут привлечены более 4 тысяч сотрудников милиции.

Во время проведения официальных мероприятий милиция в полном объеме будет обеспечивать безопасность и общественный порядок, безопасность дорожного движения. Личный состав органов внутренних дел будет нести службу в повышенном режиме.

Места проведения официальных и торжественных мероприятий будут взяты под особый контроль. В период проведения данных мероприятий на некоторых участках дорог движение транспортных средств будет ограничено, в этой связи просим граждан с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.


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URL: https://www.vb.kg/440619
Теги:
МВД, саммит, Турция, безопасность, Бишкек, Реджеп Эрдоган, Организация тюркских государств
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