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Ташиев вручил родителям тройняшек в Нарыне квартиру и 500 тыс. сомов

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Сегодня, 4 ноября председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев получил известие о родившихся 25 октября тройняшек в городе Нарын Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Ташиев отправился в родильное отделение Нарынской областной больницы и от имени главы государства Садыра Жапарова вручил родителям тройни Эрболу Карагулову и Алтынай Майрамбековой денежный подарок в размере 500 тысяч сомов и документы на новую 3-комнатную квартиру в городе Нарын.

Тройню назвали Ажар, Саадат и Анара.

Состояние 24-летней Алтынай Майрамбековой и её малышей оценивается как стабильное, глава ГКНБ отметил, что для них будут созданы все необходимые условия. Также он поручил соответствующим лицам следить за здоровьем малышей и получать новости от указанной семьи.

В свою очередь родители тройни выразили благодарность президенту Садыру Жапарову и генерал-полковнику Камчыбеку Ташиеву за оказанную помощь.


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URL: https://www.vb.kg/440625
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Нарынская область, деньги, жилье, семья
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