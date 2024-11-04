Новые авиакомпании в Кыргызстане временно не смогут получить сертификаты

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О введении запрета (моратория) на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта авиакомпаниям". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в целях укрепления национальной авиационной системы, а также повышения ее прозрачности, надежности и соответствия международным требованиям, руководствуясь статьями 66, 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Установить запрет (мораторий) на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта вновь создаваемым авиакомпаниям до соответствующего решения Президента Кыргызской Республики.

2. Государственному агентству гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики в установленном порядке:

1) провести проверку деятельности авиакомпаний, выполняющих полеты исключительно за пределами Кыргызской Республики, а также имеющих воздушные суда (самолеты/вертолеты), которые не базировались в аэропортах Кыргызской Республики более 1 (одного) месяца;

2) по итогам проверки аннулировать регистрацию и сертификат эксплуатанта авиакомпаний, не соответствующих установленным требованиям.

3. Кабинету министров Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего Указа, а также привести свои решения в соответствие с настоящим указом.