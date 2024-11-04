Минцифры КР: цифровой документооборот сэкономит 1 млрд сомов в год

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики сообщает о значительном прогрессе в области цифрового документооборота. Из 863 типов документов, предусмотренных новым типовым перечнем, 745 (86%) видов теперь должны предоставляться исключительно в цифровом формате, что устраняет необходимость их дублирования на бумаге.

По данным ведомства, теперь лишь 118 (14%) документов остаются в бумажном виде, предназначенные для государственных нужд. Это важное изменение не только упрощает процессы управления, но и вносит вклад в охрану окружающей среды за счет сокращения использования бумаги.

Ожидается, что переход на цифровой документооборот приведет к экономии около 1 миллиарда сомов ежегодно для республиканского бюджета, что позволит более эффективно использовать бюджетные средства.