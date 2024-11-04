Погода
$ 85.76 - 86.17
€ 92.55 - 93.55

Минцифры КР: цифровой документооборот сэкономит 1 млрд сомов в год

191  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики сообщает о значительном прогрессе в области цифрового документооборота. Из 863 типов документов, предусмотренных новым типовым перечнем, 745 (86%) видов теперь должны предоставляться исключительно в цифровом формате, что устраняет необходимость их дублирования на бумаге.

По данным ведомства, теперь лишь 118 (14%) документов остаются в бумажном виде, предназначенные для государственных нужд. Это важное изменение не только упрощает процессы управления, но и вносит вклад в охрану окружающей среды за счет сокращения использования бумаги.

Ожидается, что переход на цифровой документооборот приведет к экономии около 1 миллиарда сомов ежегодно для республиканского бюджета, что позволит более эффективно использовать бюджетные средства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440627
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, Документ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  