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Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Кыргызстан с госвизитом

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- Бакыт Басарбек
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 4 ноября, прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.

В международном аэропорту "Манас" лидера Турции встретил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, установлена инсталляция в виде национальной юрты, выстроен почетный караул.

Девушки в национальных костюмах, приветствуя Реджепа Тайипа Эрдогана, преподнесли ему цветы, боорсоки и мёд.

Главы государств и их супруги посмотрели концертную программу с участием кыргызских артистов, которые исполнили кыргызские и турецкие музыкальные произведения.

В рамках государственного визита запланировано проведение переговоров Президентов двух стран в узком формате, а также шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств, в ходе которого стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-турецкого взаимодействия.

По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на расширение стратегического сотрудничества и дальнейшее укрепление межгосударственных отношений двух стран.

Также, 6 ноября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в Саммите Организации тюркских государств.


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URL: https://www.vb.kg/440629
Теги:
визит, Турция, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Садыр Жапаров
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