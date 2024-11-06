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Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью завода "Ак Кайын"

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- Светлана Лаптева
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Глава Минсельхоза КР Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью завода "Ак Кайын", который рассчитан на выпуск 21 600 тонн продукции в год.

Фабрика, известная под торговой маркой "Ак кайын", специализируется на производстве высококачественной упаковочной бумаги и картона. Там состоялось выездное совещание заместителя Председателя Кабинета Министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.

Фабрика производит бумажные пакеты, пакеты различных марок и размеров из переработанной продукции. Испытательные лаборатории компании контролируют и улучшают качество продукции на всех этапах производства.

Производственная мощность составляет 60 тонн в сутки, 21 600 тонн в год. Завод был запущен в 2016 году.

На встрече Бакыт Торобаев отметил, что в рамках поручения Президента Садыра Жапарова по переходу от пластиковых изделий к изделиям из чистой бумаги приоритет отдается предприятиям, производящим экологически чистую продукцию.

К слову, с 1 января 2027 года в Кыргызстане вступит в силу закон, запрещающий производство, переработку и свободное распространение полиэтиленовых пакетов и изделий из пластика в торговле, сфере услуг. В настоящее время, согласно соответствующему указу президента об охране экологии Иссык-Куля, осуществляется использование бумажных пакетов в торговле. С учетом этого намечен план поэтапного перехода от пластика к экологически чистым бумажным изделиям во всех регионах страны в ближайшие годы. По итогам выездного совещания обсуждены причины дефицита переработанного сырья, принят ряд решений по доведению производственных мощностей до запланированного предела, повышению экспортного потенциала предприятий, занимающихся переработкой и производством бумажной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/440632
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