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В Кыргызстане экспорт моркови за последние годы удвоился

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- Светлана Лаптева
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За последние четыре года в Кыргызстане производство моркови увеличилось до 30 000 тонн.

К примеру, если четыре года назад производство моркови составляло 155 тыс. тонн, то сейчас его объем составляет около 185 тыс. тонн.

В связи с тем, что морковь, выращенная в Кыргызстане, является чистой, выращенной органическим путем и используются лишь органические удобрения, ее экспорт также увеличивается из года в год. Если в 2019 году было экспортировано 17 тыс. тонн моркови, то сейчас ее объем превышает 30 тыс. тонн


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URL: https://www.vb.kg/440633
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