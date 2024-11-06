В Кыргызстане экспорт моркови за последние годы удвоился

За последние четыре года в Кыргызстане производство моркови увеличилось до 30 000 тонн.

К примеру, если четыре года назад производство моркови составляло 155 тыс. тонн, то сейчас его объем составляет около 185 тыс. тонн.

В связи с тем, что морковь, выращенная в Кыргызстане, является чистой, выращенной органическим путем и используются лишь органические удобрения, ее экспорт также увеличивается из года в год. Если в 2019 году было экспортировано 17 тыс. тонн моркови, то сейчас ее объем превышает 30 тыс. тонн