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Премьер-министр Венгрии с официальным визитом прибыл в Кыргызстан

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с официальным визитом прибыл в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в международном аэропорту "Манас" высокого гостя встретил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

В рамках официального визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне между Кыргызстаном и Венгрией, в ходе которых стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-венгерского стратегического партнерства. По итогам визита планируется подписание ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление кыргызско-венгерского двустороннего сотрудничества.

Отметим, что Виктор Орбан примет участие в очередном одиннадцатом саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится 6 ноября текущего года в городе Бишкек.

В работе саммита примут участие лидеры пяти государств-членов организации - Турецкой Республики, Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, а также главы стран-наблюдателей организации


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URL: https://www.vb.kg/440637
Теги:
визит, саммит, Венгрия, Кыргызстан, премьер-министр, Организация тюркских государств
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