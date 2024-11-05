Президент Северного Кипра Эрсин Татар прибыл в Кыргызстан

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар прибыл в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в международном аэропорту "Манас" Эрсин Татар встретил первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Отметим, что Эрсин Татар прибыл в Кыргызстан для участия в очередном одиннадцатом саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 6 ноября текущего года в городе Бишкек.

В работе саммита примут участие лидеры пяти государств-членов организации - Турецкой Республики, Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, а также главы стран-наблюдателей организации.