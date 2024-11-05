В Федерации профсоюзов КР выявлены нарушения на сумму более 2 млрд сомов

По поручению президента Садыра Жапарова Счетная палата провела аудит Федерации профсоюзов Кыргызстана за период с 2013 по 2022 год, сообщает пресс-служба ведомства. Аудит охватил вопросы продажи и приватизации санаториев, пансионатов и другого имущества, а также проверку арендных отношений и использования средств, полученных от членских взносов.

В результате проверки выявлены финансовые нарушения на сумму 2 млрд 58 млн сомов и 25,6 тыс. долларов.

Согласно закону "О профсоюзах", имущество профсоюзов должно использоваться только для их уставной деятельности и не подлежит приватизации, так как представляет народное достояние. Однако, несмотря на это, Федерация продала 86,58 гектаров земли, находившихся в её владении.

В связи с выявленными нарушениями Генеральная прокуратура и Госкомитет нацбезопасности начали возвращение проданных земель в собственность профсоюзов. Незаконно отчужденные ресурсы должны вернуться трудящимся.

Отчет был принят Советом Счетной палаты и направлен президенту, Генеральной прокуратуре, Госкомитету нацбезопасности и Федерации профсоюзов Кыргызстана.