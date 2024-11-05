В Бишкеке милиция расследует драку между иностранными гражданами

3 ноября около 04:50 в милицию поступило сообщение о драке между иностранными гражданами, сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

Сотрудники ГУВД незамедлительно выехали на место происшествия. По их прибытию было установлено, что в ходе словесной перепалки между иностранными гражданами одного из государств произошла драка.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района, начата доследственная проверка. В УВД доставлены иностранные граждане Х.Т. и У.М., оба 2001 года рождения.

Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается. Отмечается, что У.М. обратился с письменным заявлением.