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В Бишкеке милиция расследует драку между иностранными гражданами

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3 ноября около 04:50 в милицию поступило сообщение о драке между иностранными гражданами, сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

Сотрудники ГУВД незамедлительно выехали на место происшествия. По их прибытию было установлено, что в ходе словесной перепалки между иностранными гражданами одного из государств произошла драка.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района, начата доследственная проверка. В УВД доставлены иностранные граждане Х.Т. и У.М., оба 2001 года рождения.

Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается. Отмечается, что У.М. обратился с письменным заявлением.


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URL: https://www.vb.kg/440640
Теги:
Свердловский район, драка, Бишкек, милиция
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