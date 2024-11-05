В Кыргызстане 8000 педагогов обучились инновациям и основам STEM-подхода

В Кыргызстане 8000 педагогов прошли обучение по программе "Инновационные педагогические технологии и основы STEM-образования".

Основная цель тренинга – подготовка учителей к использованию инновационных педагогических технологий и внедрению STEM-подходов в образовательный процесс. Участники получили глубокие знания по Государственному образовательному стандарту Кыргызской Республики, познакомились с новыми методиками и дидактическими средствами, направленными на формирование функциональной грамотности у школьников.

В тренингах приняли участие более 8 000 учителей из 1200 пилотных школ Кыргызстана, обучение проводилось как в оффлайн, так и в онлайн форматах.

Программа модуля включала изучение актуальных тем, таких как:

• Инновационные педагогические технологии;

• Основы STEM-образования;

• Гендерно-чувствительный подход;

• Использование электронных образовательных ресурсов;

• Межпредметные связи в проектной деятельности.

Особое внимание было уделено разработке и реализации межпредметных проектов и исследовательских работ, а также критериальному оцениванию. Участники активно взаимодействовали в группах, проводили практические игры и обсуждения, применяли полученные знания на практике.

Тренинги получили положительные оценки по таким критериям, как новизна материала, практическая полезность и организация обучения. Анкетирование участников показало высокий уровень удовлетворенности и готовность применять новые методики в школьной практике.

Обучение проводилось в рамках проекта "Образование для будущего", реализуемого Министерством образования и науки при финансовой поддержке Всемирного банка и направлен на поддержку учителей в повышении качества образования и развитие навыков, соответствующих современным образовательным требованиям.