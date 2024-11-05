Минцифры упростило получение свидетельств через приложение Tunduk

Министерство цифрового развития КР запустило онлайн-сервис на повторное получение свидетельств акта гражданского состояния через мобильное приложение Tunduk. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь можно подать заявление на себя, детей или других лиц, не выходя из дома.

Для получения необходимо выполнить следующее:

1. Выбрать услугу.

2. Выбрать тип свидетельства.

3. Указать необходимые данные.

4. Выбрать доставку (при необходимости).

5. Пройти фотоидентификацию.

6. Подписать заявление с помощью облачной ЭЦП.

7. Произвести оплату после получения ответа (доступна оплата через MegaPay).

Цена услуги зависит от типа выбранного свидетельства и необходимости доставки.

Доступно в любое время, без очередей и визитов в госорганы!