Минцифры упростило получение свидетельств через приложение Tunduk

Министерство цифрового развития КР запустило онлайн-сервис на повторное получение свидетельств акта гражданского состояния через мобильное приложение Tunduk. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь можно подать заявление на себя, детей или других лиц, не выходя из дома.
Для получения необходимо выполнить следующее:
1. Выбрать услугу.
2. Выбрать тип свидетельства.
3. Указать необходимые данные.
4. Выбрать доставку (при необходимости).
5. Пройти фотоидентификацию.
6. Подписать заявление с помощью облачной ЭЦП.
7. Произвести оплату после получения ответа (доступна оплата через MegaPay).
Цена услуги зависит от типа выбранного свидетельства и необходимости доставки.
Доступно в любое время, без очередей и визитов в госорганы!