Садыр Жапаров вручил Реджепу Тайипу Эрдогану орден "Манас" I степени

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 ноября, вручил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден "Манас" I степени. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, награда Реджепу Тайипу Эрдогану вручена за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Кыргызстаном и Турцией, а также в знак укрепления дружбы между народами двух стран.

Во время церемонии вручения Садыр Жапаров особо отметил, что для него большая честь вручить высшую государственную награду Кыргызской Республики, символизирующую глубокую признательность кыргызского народа президенту Турции за его дальновидное руководство, личные усилия и неустанный труд, которые способствуют укреплению всестороннего сотрудничества.