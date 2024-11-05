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Турция списала внешний долг Кыргызстана

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Турция списала внешний долг Кыргызстана. Турецкая республика списала внешний долг Кыргызстана в обмен на проекты "зеленой экономики". Об этом сегодня сообщил президент Садыр Жапаров в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства поблагодарил президента Турции за принятое решение по итогам двусторонних переговоров.

По официальным данным, внешний долг Кыргызстана на сегодняшний день составлял почти $58,9 млн.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Бишкек 4 ноября с государственным визитом.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/440650
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, президент, Турция, Реджеп Эрдоган, долг
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