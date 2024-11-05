Турция списала внешний долг Кыргызстана. Турецкая республика списала внешний долг Кыргызстана в обмен на проекты "зеленой экономики". Об этом сегодня сообщил президент Садыр Жапаров в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства поблагодарил президента Турции за принятое решение по итогам двусторонних переговоров.

По официальным данным, внешний долг Кыргызстана на сегодняшний день составлял почти $58,9 млн.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Бишкек 4 ноября с государственным визитом.

Источник: Кабар