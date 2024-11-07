В КР в этом году построено 7 новых муниципальных животноводческих рынка

В Кыргызстане с начала текущего года построены и введены в эксплуатацию 7 новых муниципальных животноводческих рынков. Они расположены в Баткенском, Ноокатском, Токтогульском, Тонском, Лейлекском, Айтматовском и Сокулукском районах.

Кроме того, в настоящее время строятся ещё 5 муниципальных животноводческих рынков.

В частности, по одному небольшому рынку будет создано и введено в эксплуатацию в Ноокенском, Кочкорском и Ак-Талинском районах, а также 2 малых рынка в Кадамжайском районе.

На сегодняшний день в республике функционируют 45 животноводческих рынков. Из них 18 соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, а на оставшихся 27 ведутся ремонтные работы для приведения их в соответствие с требованиями, согласно предписаниям районных и городских ветеринарных управлений. Однако работы, предусмотренные указаниями органов местного самоуправления, не всегда выполняются в срок. Напомним, что два рынка животных, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям, были закрыты. Они находились в Ноокатском и Московском районах.