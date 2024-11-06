В Бишкеке проходит СМИД Организации тюркских государств

В Бишкеке сегодня, 6 ноября, в госрезиденции "Ала-Арча" проходит Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Как сообщил журналистам министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, на совете будет закреплена повестка сегодняшнего 11-го саммита ОТГ.

"Совместно с МИДами стран ОТГ приведем к порядку документы, которые будут вынесены на саммите. В Первую очередь, мы сегодня примем председательство от Казахстана. Обговорим план работы организации на один год. На Совете основным документом является Единая декларация, которая подразумевает наши взаимоотношения, будущие перспективы и также важным документом является Концепция по зеленой экономике. Если согласуем будет принята. Кроме того, будет определен порядок работы и организационная часть", - сказал он.

Источник: Кабар