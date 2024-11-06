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Акылбек Жапаров и Виктор Орбан договорились о совместных проектах

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Кыргызскую Республику с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных проектов в различных сферах, включая инвестиции, энергетику, инфраструктуру и туризм.

Глава кабмина подчеркнул важность состоявшихся накануне переговоров между президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых были подписаны важные двусторонние документы, в том числе Совместная декларация о расширенном стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Венгрией.

Акылбек Жапаров также подчеркнул значимость сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), отметив, что в Бишкеке вскоре стартует 11-й Саммит этой организации, и Кыргызстан принимает эстафету председательства.

Он выразил признательность за участие Виктора Орбана в предстоящем саммите.

Глава Кабмина подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе его встречи с Виктором Орбаном в Будапеште.

В свою очередь, Виктор Орбан отметил схожесть взглядов Кыргызстана и Венгрии по многим вопросам, включая укрепление всесторонних связей, а также развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает Кыргызстан в его стремлениях к развитию и готова находить общие точки соприкосновения в приоритетных отраслях кооперации для реализации взаимовыгодных проектов.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между Кыргызстаном и Венгрией.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом, с учетом текущего председательства Венгрии в Совете Евросоюза.


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URL: https://www.vb.kg/440664
Теги:
Акылбек Жапаров, Венгрия, сотрудничество, Кыргызстан, премьер-министр, Кабинет министров, Организация тюркских государств
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