Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в международном аэропорту "Манас" президента Казахстана встретил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в очередном одиннадцатом саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 6 ноября текущего года в городе Бишкек.

В работе саммита примут участие лидеры пяти государств-членов организации - Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Турецкой Республики, Республики Узбекистан, а также главы стран-наблюдателей организации.