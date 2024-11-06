В Бишкеке стартовал XI саммит Организации тюркских государств

6 ноября в Бишкеке открылся XI саммит Организации тюркских государств, который проходит в новом белом доме "Ынтымак Ордо".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл саммит и тепло поприветствовал участников. Он отметил важность проведения такого масштабного мероприятия в Кыргызстане и подчеркнул значимость дальнейшего укрепления связей между тюркскими государствами.

На повестке дня саммита будет поднято 8 ключевых вопросов, направленных на развитие политического, экономического и культурного сотрудничества между странами-членами.

Садыр Жапаров также сообщил, что в 2025 году председательство в ОТГ перейдет от Казахстана к Кыргызстану, что станет важным шагом для дальнейшего укрепления роли страны в организации.

Саммит представляет собой уникальную возможность для углубления интеграции среди тюркских государств, создания новых инициатив и подписания стратегических соглашений, направленных на устойчивое развитие и сотрудничество в разных сферах.