Погода
$ 86.09 - 86.56
€ 92.55 - 93.55

Зеленому фонду представили проект по сохранению водных ресурсов Кыргызстана

127  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - директора Службы водных ресурсов Алмазбека Сокеева с представителями Зеленого климатического Фонда, региональным менеджером фонда Максимом Сурковым и заместителем директора фонда Кундуз Масылкановой.

Цель встречи заключалась в обсуждении Концепции нового проекта, который будет подан на рассмотрение Корейскому агентству международного сотрудничества (KOICA) с целью получения финансирования.

На встрече были раскрыты основные задачи и цели проекта, которые направлены на решение проблем, связанных с изменением климата, и адаптацию к его последствиям, в частности в сфере управления водными ресурсами и сельского хозяйства.

Стороны обсудили существующие проблемы в управлении водными ресурсами, которые уже испытывают негативное влияние изменения климата, такие как засуха, уменьшение ледников и изменение режима осадков. Упоминались успешные примеры других стран, которые уже внедрили похожие проекты и смогли улучшить свою устойчивость к климатическим рискам.

В итоге, встреча стала важным шагом к внесению изменения в Концепцию проекта, который направлен на создание устойчивого подхода к управлению водными ресурсами и сельского хозяйства в условиях климатических изменений. Участники обменялись мнениями и выработали предварительный план действий, направленный на подготовку проектной заявки для KOICA.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440667
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  