Зеленому фонду представили проект по сохранению водных ресурсов Кыргызстана

Состоялась встреча заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - директора Службы водных ресурсов Алмазбека Сокеева с представителями Зеленого климатического Фонда, региональным менеджером фонда Максимом Сурковым и заместителем директора фонда Кундуз Масылкановой.

Цель встречи заключалась в обсуждении Концепции нового проекта, который будет подан на рассмотрение Корейскому агентству международного сотрудничества (KOICA) с целью получения финансирования.

На встрече были раскрыты основные задачи и цели проекта, которые направлены на решение проблем, связанных с изменением климата, и адаптацию к его последствиям, в частности в сфере управления водными ресурсами и сельского хозяйства.

Стороны обсудили существующие проблемы в управлении водными ресурсами, которые уже испытывают негативное влияние изменения климата, такие как засуха, уменьшение ледников и изменение режима осадков. Упоминались успешные примеры других стран, которые уже внедрили похожие проекты и смогли улучшить свою устойчивость к климатическим рискам.

В итоге, встреча стала важным шагом к внесению изменения в Концепцию проекта, который направлен на создание устойчивого подхода к управлению водными ресурсами и сельского хозяйства в условиях климатических изменений. Участники обменялись мнениями и выработали предварительный план действий, направленный на подготовку проектной заявки для KOICA.